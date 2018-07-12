Сквер Чехова после ремонта станет центром буккроссинга

В Самаре благоустраиваются общественные пространства в рамках программы «Комфортная городская среда». К сентябрю обновят более 20 парков и скверов.



В частности идут работы в сквере Чехова в Советском районе.



- Перед началом ремонтных работ мы выслушали мнения и пожелания жителей, согласовали с ними каждый шаг. Окончательный план благоустройства сложился именно с учетом их мнения. Так, именно по просьбе населения здесь будет установлен элемент буккроссинга - вместительный книжный шкаф, а также устроено освещение памятника Чехова, - сказал заместитель директора МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов. – В сквере запланирован ремонт плитки, замена бортового камня, устройство скамеек, лавочек, трех детских и двух спортивных площадок.



По словам главного инженера подрядной организации Вячеслава Плеханова, работы начались более 2 недель назад.



- Сейчас меняется бортовой камень, идет устройство плиточного покрытия, ведутся работы по подготовке под детские и спортивные площадки. Гарантийный срок на все выполненные работы составляет 5 лет. При появлении каких-либо разрушений, подрядчик выполняет восстановление за свой счет, - отметил Вячеслав Плеханов.



За ходом ремонта и качеством выполняемых работ в сквере Чехова ежедневно наблюдает инициативная группа жителей.