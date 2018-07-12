Сквер Чехова после ремонта станет центром буккроссинга
В Самаре благоустраиваются общественные пространства в рамках программы «Комфортная городская среда». К сентябрю обновят более 20 парков и скверов.
В частности идут работы в сквере Чехова в Советском районе.
- Перед началом ремонтных работ мы выслушали мнения и пожелания жителей, согласовали с ними каждый шаг. Окончательный план благоустройства сложился именно с учетом их мнения. Так, именно по просьбе населения здесь будет установлен элемент буккроссинга - вместительный книжный шкаф, а также устроено освещение памятника Чехова, - сказал заместитель директора МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов. – В сквере запланирован ремонт плитки, замена бортового камня, устройство скамеек, лавочек, трех детских и двух спортивных площадок.
По словам главного инженера подрядной организации Вячеслава Плеханова, работы начались более 2 недель назад.
- Сейчас меняется бортовой камень, идет устройство плиточного покрытия, ведутся работы по подготовке под детские и спортивные площадки. Гарантийный срок на все выполненные работы составляет 5 лет. При появлении каких-либо разрушений, подрядчик выполняет восстановление за свой счет, - отметил Вячеслав Плеханов.
За ходом ремонта и качеством выполняемых работ в сквере Чехова ежедневно наблюдает инициативная группа жителей.
В частности идут работы в сквере Чехова в Советском районе.
- Перед началом ремонтных работ мы выслушали мнения и пожелания жителей, согласовали с ними каждый шаг. Окончательный план благоустройства сложился именно с учетом их мнения. Так, именно по просьбе населения здесь будет установлен элемент буккроссинга - вместительный книжный шкаф, а также устроено освещение памятника Чехова, - сказал заместитель директора МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов. – В сквере запланирован ремонт плитки, замена бортового камня, устройство скамеек, лавочек, трех детских и двух спортивных площадок.
По словам главного инженера подрядной организации Вячеслава Плеханова, работы начались более 2 недель назад.
- Сейчас меняется бортовой камень, идет устройство плиточного покрытия, ведутся работы по подготовке под детские и спортивные площадки. Гарантийный срок на все выполненные работы составляет 5 лет. При появлении каких-либо разрушений, подрядчик выполняет восстановление за свой счет, - отметил Вячеслав Плеханов.
За ходом ремонта и качеством выполняемых работ в сквере Чехова ежедневно наблюдает инициативная группа жителей.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
12 июля 2018
169
12 июля 2018
178
12 июля 2018
175
12 июля 2018
270
12 июля 2018
172
12 июля 2018
720
12 июля 2018
178
12 июля 2018 , 17:45
147
В субботу, 14 июля, развлекательная программа на площади Куйбышева начнется в 16:00.
12 июля 2018 , 16:50
113
На сегодняшний день по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги»...
12 июля 2018 , 13:38
178
В Самарской области в этом сезоне уже произошло 22 трагических инцидента, что почти в два раза...
12 июля 2018 , 13:21
175
Объект культурного наследия федерального значения, построенный в 1861 году, находится на улице...
12 июля 2018 , 12:24
270
Причиной перекрытия стало строительство газопровода.
12 июля 2018 , 12:16
172
Открытие состоится в четверг, 12 июля, в 18.00 в Самарской публичной библиотеке.
12 июля 2018 , 11:26
720
В Самаре благоустраиваются общественные пространства в рамках программы «Комфортная...
12 июля 2018 , 11:12
178
Поступление в детский сад - стресс и для малыша, и для родителей. От того, насколько ребенок...
12 июля 2018 , 11:01
222
Куйбышевский филиал Федеральной пассажирской компании и Самарское речное пассажирское...
12 июля 2018 , 10:51
286
Как известно, в Государственную думу внесен законопроект об изменении пенсионного возраста....
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
28 июня 2018
14318
На нем прилетели более 400 болельщиков.
29 июня 2018
12560
30 июня и 1 июля на улице Куйбышева пройдет танцевальное шествие.
19 июня 2018
8923
1
Ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
17 июня 2018
8540
В приготовлении традиционной балканской котлеты - плескавицы, принял участие призер Олимпийских...
17 июня 2018
7917
В воскресенье, 17 июня, на самарском стадионе состоится первый матч Чемпионата мира по футболу....
25 июня 2018
1934
Почти полтора месяца самарцы ждали лета. Синоптики разводили руками и говорили: «Ждите,...
22 июня 2018
1007
С апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.
22 июня 2018
1485
В субботу предприниматели смогут зарегистрировать онлайн-кассу в налоговых инспекциях Самарской области
До завершения второго этапа кассовой реформы осталось 8 дней.
22 июня 2018
908
Ребята займутся общестроительными и дорожными работами.
13 июня 2018
556
Из-за переключения сетей на новую подстанцию временно стояли трамваи на Галактионовской и...