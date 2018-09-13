Скульптуры, которые стали и могут стать брендами Самары

Да и сам по себе объект, наделенный смыслом и грамотно помещенный в контекст, будет создавать туристическую, и не только, привлекательность. Самый яркий пример в Самаре - это городские скульптуры. Не все, конечно, но некоторые особо удачные образцы уже стали частью городского бренда. Можно сказать, что этот процесс брендирования новых, с нуля придуманных объектов - один из немногих примеров развития самарского бренда, которое происходит у нас на глазах и при нашем участии.Созданный в 2011 году организационный комитет, в состав которого мне посчастливилось входить, удачно поставил несколько скульптур, которые при этом не являлись памятниками «по закону». Лидеры по популярности - Сухов, Буратино и Швейк. Установлено было больше. Но именно это трио доросло до символов Самары. Они, пожалуй, такие же растиражированные, как гербовая коза и «Паниковский».Особенно удачным оказался Сухов - красноармеец затерт до блеска. Жаль, так и не поставили рядом Верещагина и Катерину Матвеевну, как планировалось изначально. При этом продвижением Федора Ивановича специально никто не занимался. Удачное место, качественная скульптура и... запрос на монументы.Казалось бы, Сухов, как и положено городской скульптуре принципиально антимонументален. Стоит без постамента, на ходу, в непафосной позе. Но именно он стал символом возвращения к истокам - к советской культуре как основе нашего цивилизационного кода, простите за мудреность, но именно так. Не зря этот фильм смотрят советские, а теперь русские космонавты перед полетом, именно этот фильм был превращен в чудесный образчик советского постмодернизма во второй части «Петрова и Васечкина». Получился памятник «внутреннему СССР».Почему не стал таким же мощным символом Деточкин, установленный в то же время? Возможно, из-за менее удачного места и не такого четкого скульптурного исполнения. Возможно, из-за того, что у него нет такой конкретной привязки к городу. Все-таки Сухов про Самару поминал в кино. А при чем тут Деточкин, уже не так очевидно.Все самые удачные скульптуры были установлены при участии «Культурной Самары» на первом этапе ее работы. К сожалению, мощный уровень удержать не удалось. Вместо понятных и привязанных к Самаре Швейка, Буратино, Сухова начался бум абстрактных скульптур. То есть скульптура как раз обычно выглядела реалистично, но вот попробуйте внятно объяснить гостю Самары, почему установлен памятник спасателю в сквере на Молодогвардейской.Там ни офиса МЧС, ни катастроф никаких не происходило. «Спасатель» - это спасатель вообще, а не какойто конкретный герой, хотя и герои есть…Неудивительно, что эту городскую скульптуру никто не тиражирует на сувенирах. Ставить «скульптуры вообще» гораздо проще, чем искать привязки к городскому контексту, истории, к памяти места. Проще и безопаснее, потому что любой конкретный персонаж (даже литературный) может вызвать неоднозначную реакцию у горожан.Сейчас в «Фейсбуке» немного улегся, но бушевал в начале сентября очень яростно скандал из-за возможной установки в сквере неподалеку от синагоги скульптуры, изображающей Пиню Гофмана - известного самарского сумасшедшего. Мнения горожан разделились радикально, друзья ругались и ссорились из-за персонажа, которого мало кто видел… Хотя и очевидцы были!Александр Поларшинов: «Я Пиню с детства запомнил. Колоритнейший человек, коего во двор (мы тогда существовали в коммуналке на углу Рабочей и Галактионовской) зазвать попить чайку с пряниками или сушками у тамошних хозяек считалось достижением. Он не везде соглашался отведать. Раз видел, как Пиня просыпал из варежек мелочь прямо на трамвайных путях, и все трамваи замерли в ожидании, покуда он эти свои копейки соберет, и никто не лаялся (вот не думаю, чтобы кого-то из нынешних «форбс-мажоров» столь уважали бы). Так что заслужил памятника несомненно. Прям по Вознесенскому: «Какое время на земле - таков мессия».Хотя больше было других мнений. Обсуждали памятник сценаристу, герою или профессору, а выбрали Пиню. Это Самара, блин.Сама по себе история про Пиню и Самару как город, в котором хотят поставить памятник сумасшедшему еврею, - это уже работа на бренд. Не всем она понравится, но, скажем по секрету, памятник Пине придумали две дамы, очень неплохо знающие о туристической привлекательности и образе Самары. Это Лейли Мифтахова, занимавшаяся туризмом в горадминистрации, и Мария Казак - главный организатор Васильевских модных сезонов. Поэтому Пиня появился не просто так и, вполне вероятно, скоро станет одной из новых достопримечательностей Самары. Это же не памятник водопроводу вообще.Самара уже получила свой набор «работающей» городской скульптуры. Надо полагать, что восстановление «Культурной Самары» - это только вопрос времени. Хотелось бы, чтобы оргкомитет вел работу, опираясь на собственный позитивный опыт, и чтобы только оргкомитетом дело не ограничивалось. В тот период, когда работа начиналась, в 2011 - 2012 годах, тема благоустройства, к которому относятся и городские скульптуры, была на подъеме. Сейчас этот подъем максимален: реализуется федеральный проект, Самара борется за возвращение статуса исторического поселения. Жители активно участвуют в формировании комфортной среды. Работа по установке городской скульптуры должна вестись с учетом этих изменений и с пониманием того, что мы этой скульптурой хотим сказать. Впрочем, конкретика - это только один путь. Можно создать бренд и на абстракции.Удивительный и крупнейший в России парк расположен в одном из живописнейших мест Пензенской области, на Чистых прудах. Его история началась в 2008 году, после проведения здесь Международного скульптурного симпозиума. Всего под эгидой ЮНЕСКО прошло уже девять симпозиумов. Коллекция скульптур парка насчитывает более 320 произведений. Бронза, мрамор, известняк, гранит, дерево, сталь и нержавеющая сталь, бетон и пластик. Это артефакты, созданные лучшими ваятелями со всех континентов, из 64 стран всего мира. В 2013 году скульптурный парк «Легенда» стал финалистом конкурса «Топ-10 достопримечательностей России».В Самаре тоже были такие симпозиумы, еще в самом начале века их организовывал Иван Мельников. Скульптуры, сделанные мастерами из разных стран, долго валялись на какой-то турбазе. Городу они тогда оказались не нужны. А Мельников как председатель реготделения Союза художников и просто известный скульптор активно участвует в создании новых скульптур. «Спасатель» на Молодогвардейской - его произведение.Конечно, пензенский опыт уникален, нам не обязательно его повторять, у нас есть свой. Просто «Легенда» - это пример, как из тех же материалов и компонентов за 10 лет люди создали международный туристический бренд. А мы - только несколько удачных статуй, да и то все больше в прошлом. Значит, есть к чему стремиться. Сухов столько сделал для туристического бренда Самары за шесть лет, что пренебрегать его опытом как-то не по-советски, товарищи...