Скоростные суда из Самары в Тольятти будут ходить ежедневно









По данным Самарского речного пассажирского предприятия, с понедельника, 10 июля, скоростное судно «Восход» из Самары в Тольятти будет ходить ежедневно. Время в пути составляет до 2,5 часов, в зависимости от погодных условий.Билеты можно приобрести в кассах самарского речного вокзала. Время местное.