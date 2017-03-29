Скоростные суда «Восход» начнут ходить из Самары в Сызрань 28 апреля

По информации горадминистрации, до 1 июня теплоходы «Восход» будут ходить ежедневно по весеннему расписанию. Отправление из Сызрани в будние дни – в 6:00, из Самары – в 17:00, в выходные в 13:30 и 9:30 соответственно.Летом, со 2 июня по 27 августа, суда будут отправляться ежедневно в 6:00 и 14:30. Отправление из Самары - в 9:30 и 18:00.В осенний период, с 28 августа по 1 октября, отправление из Сызрани ежедневно в 6:00, 12:30, из Самары – в 9:30, 16:00.Стоимость билета 400 руб.