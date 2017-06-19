Скончался ветеран самарской сцены Алексей Симкович

В субботу, 17 июня, на 87-м году жизни скончался заслуженный артист России, ветеран театра «СамАрт» Алексей Ефимович Симкович.



Он сыграл более 250 ролей, в том числе: Корчагин, Чапаев, Трофимов («Вишневый сад»), Кнуров («Бесприданница»), Король («Золушка»). Он стал первым обладателем приза Самарской театральной Музы в номинации «За преданность актерской профессии».



Гражданская панихида состоится 20 июня в 12:00 в Самарском Доме актера (ул. Вилоновская, 24).