Скончался солист Волжского русского народного хора Николай Шмаков

Николай Михайлович родился 21 марта 1937 года в городе Горловка Донецкой области. Во время Великой Отечественной войны Николай Шмаков вместе с семьей провел 1 год 9 месяцев в концлагере в Германии.С 1962 по 2015 годы работал артистом хора в Государственном Волжском русском народном хоре им. П.М. Милославова. 53 года со сцены неизменно звучал низкий сочный бас Николая Михайловича Шмакова, украшая концертные программы Волжского хора. Его сольные произведения «Поклонимся Великим тем годам», «День Победы», «Есть на Волге утёс», «Из-за острова на стрежень» навсегда останутся в памяти благодарных зрителей.Николай Шмаков имеет звание Ветерана труда, награжден почетным знаком «Фронтовик», медалью к 60-летию Победы в Великой Отечественной Войне, медалью к 65-летию Победы в Великой Отечественной Войне, юбилейной медалью «За верность Родине», а также множество адресов и благодарностей за высокое служение народному песенному искусству. В 1997 году Шмакову было присвоено почетное звание «Заслуженный артист РФ»Прощание с Николаем Шмаковым состоится в четверг, 6 июля, в 14:00 в Храме в честь Святого великомученика Георгия Победоносца (площадь Славы, улица Маяковского, 11).Государственный Волжский русский народный хор им. П.М. Милославова глубоко скорбит в связи со смертью своего солиста и выражает глубокие соболезнования родным и близким.