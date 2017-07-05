Скончался солист Волжского русского народного хора Николай Шмаков
Заслуженный артист РФ ушел из жизни во вторник, 4 июля.
Николай Михайлович родился 21 марта 1937 года в городе Горловка Донецкой области. Во время Великой Отечественной войны Николай Шмаков вместе с семьей провел 1 год 9 месяцев в концлагере в Германии.
С 1962 по 2015 годы работал артистом хора в Государственном Волжском русском народном хоре им. П.М. Милославова. 53 года со сцены неизменно звучал низкий сочный бас Николая Михайловича Шмакова, украшая концертные программы Волжского хора. Его сольные произведения «Поклонимся Великим тем годам», «День Победы», «Есть на Волге утёс», «Из-за острова на стрежень» навсегда останутся в памяти благодарных зрителей.
Николай Шмаков имеет звание Ветерана труда, награжден почетным знаком «Фронтовик», медалью к 60-летию Победы в Великой Отечественной Войне, медалью к 65-летию Победы в Великой Отечественной Войне, юбилейной медалью «За верность Родине», а также множество адресов и благодарностей за высокое служение народному песенному искусству. В 1997 году Шмакову было присвоено почетное звание «Заслуженный артист РФ»
Прощание с Николаем Шмаковым состоится в четверг, 6 июля, в 14:00 в Храме в честь Святого великомученика Георгия Победоносца (площадь Славы, улица Маяковского, 11).
Государственный Волжский русский народный хор им. П.М. Милославова глубоко скорбит в связи со смертью своего солиста и выражает глубокие соболезнования родным и близким.
Николай Михайлович родился 21 марта 1937 года в городе Горловка Донецкой области. Во время Великой Отечественной войны Николай Шмаков вместе с семьей провел 1 год 9 месяцев в концлагере в Германии.
С 1962 по 2015 годы работал артистом хора в Государственном Волжском русском народном хоре им. П.М. Милославова. 53 года со сцены неизменно звучал низкий сочный бас Николая Михайловича Шмакова, украшая концертные программы Волжского хора. Его сольные произведения «Поклонимся Великим тем годам», «День Победы», «Есть на Волге утёс», «Из-за острова на стрежень» навсегда останутся в памяти благодарных зрителей.
Николай Шмаков имеет звание Ветерана труда, награжден почетным знаком «Фронтовик», медалью к 60-летию Победы в Великой Отечественной Войне, медалью к 65-летию Победы в Великой Отечественной Войне, юбилейной медалью «За верность Родине», а также множество адресов и благодарностей за высокое служение народному песенному искусству. В 1997 году Шмакову было присвоено почетное звание «Заслуженный артист РФ»
Прощание с Николаем Шмаковым состоится в четверг, 6 июля, в 14:00 в Храме в честь Святого великомученика Георгия Победоносца (площадь Славы, улица Маяковского, 11).
Государственный Волжский русский народный хор им. П.М. Милославова глубоко скорбит в связи со смертью своего солиста и выражает глубокие соболезнования родным и близким.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
5 июля 2017
174
5 июля 2017
97
5 июля 2017
101
5 июля 2017
280
5 июля 2017
148
5 июля 2017 , 17:46
50
Торги на подготовку проектной документации по планировке территории в целях строительства...
5 июля 2017 , 17:30
174
В среду, 5 июля, во второй половине дня в городе поднялся сильный ветер.
5 июля 2017 , 17:21
97
Речь идет об участке от улицы Санфировой до улицы Энтузиастов.
5 июля 2017 , 17:10
82
Заслуженный артист РФ ушел из жизни во вторник, 4 июля.
5 июля 2017 , 16:49
101
В субботу, 8 июля, в Самаре отметят День семьи, любви и верности.
5 июля 2017 , 16:06
280
Администрация Самары объявила торги на поставку 4 легковушек для МП...
5 июля 2017 , 15:37
141
На стройплощадке стадиона к ЧМ-2018 задействовано чуть менее 2 тысяч человек.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
12 июня 2017
9522
2
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
16 июня 2017
7629
2
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
27 июня 2017
5975
3
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
28 июня 2017
4583
Как ранее писал sgpress . ru , 55-летний генерал-майор полиции...
16 июня 2017
755
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
16 июня 2017
1291
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
14 июня 2017
739
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
8 июня 2017
574
1
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...