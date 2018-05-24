24 мая 2018 года,
11:35
$ 61.59    72.18   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Интервью
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Сицилиец Кармело Касконе о волжской природе и любви к селедке с шубой

Кармело Касконе сознается: привыкнуть к холоду и долгой русской зиме ему до сих пор не удается. Но согревают своим добрым отношением друзья. Кроме того, в Самаре сицилиец встретил свою судьбу - недаром говорят, что в нашем городе самые красивые девушки.

Когда мечта сбывается
Кармело Касконе, несколько лет назад переехавший в Самару, родом из Рагузы, маленького портового города, расположенного на острове Сицилия. Его население - чуть более 70 тысяч человек. Несмотря на размеры, сейчас этот город считается самым динамично развивающимся на итальянском юге.

В свое время жители Рагузы и стоявшего на ее месте древнего поселения Ибла Эрея не раз давали отпор захватчикам, поднимали восстания. Недаром в античном мире ее звали храбрым городом. Долгое время Рагуза была независима. Поддерживала гарибальдийцев. Современникам памятно восстание здешних социалистов против первых итальянских фашистов. За своеобразную историю, экономическую обособленность и оригинальные ансамбли в стиле сицилийского барокко Рагузу сегодня называют «островом на острове». И, конечно, ее архитектура и климат разительно отличаются от самарских.

- Я всегда мечтал преподавать итальянский язык иностранцам, получил соответствующее образование, - рассказывает Кармело Касконе. - Приехав на экскурсию в Санкт-Петербург, однажды встретил там студентов из Самары. Они рассказали мне, что в вашем городе нет преподавателя - носителя языка, хотя интерес к изучению итальянского очень высок.

Недаром про сицилийцев говорят, что они люди решительные и горячие. Кармело вскоре приехал в город на Волге, что называется, на разведку. И здесь его приняли с большим радушием.

Учить и учиться
Появление на факультете иностранных языков преподавателя-итальянца стало настоящим подарком как для сотрудников Самарского социально- педагогического университета, так и для учащихся. Общительный сицилиец быстро освоился на новом месте.

- Дело в том, что русские и итальянцы во многом похожи. Здесь такая же открытость, теплота взаимоотношений, - подчеркивает Кармело. - Поэтому я быстро почувствовал себя в Самаре как дома. Хотя, конечно, русские внешне более сдержанны. Но внутри такой же, как у нас, океан страстей.

По мнению преподавателя, студенты везде одинаковы. Среди них обязательно есть те, кто любит похалтурить, есть те, кто постоянно желает узнавать новое и не ленится часами заниматься иностранным языком. Результаты у трудолюбивых учеников всегда лучше. Ведь овладение языком - это прежде всего постоянный тяжелый труд. Сам Кармело все еще работает над своим русским. Он начал изучать его с первых дней жизни в Самаре. И очень благодарен коллегам из педагогического вуза за помощь. Сейчас иностранец очень хорошо объясняется и понимает все тонкости русского текста. Это позволило ему начать заниматься литературным переводом.

Дикий лес в десяти минутах от центра
Сицилийца поразила местная природа. Особенно то, что стоит только пересечь Волгу, как оказываешься в совершенно диком лесу. И можно ставить палатки и разжигать костер на пляже, который тянется вдоль всего побережья. Самарская набережная, особенно ее кафе и пальмы в кадках, напротив, напоминают Кармело об Италии.

Очень впечатлил иностранца вид нашего города с борта прогулочного судна. Теперь Касконе мечтает прокатиться по Волге на большом теплоходе. Но пока у него нет на это времени. Слишком много работы. Его уроки востребованы не только в университете, но и в многочисленных языковых центрах города. К тому же Кармело заканчивает работу над переводом романа Андрея Белого, это заказ одного из крупнейших издательств Италии.

Отвечая на вопрос о своем первом и самом сильном впечатлении от России, сицилиец говорит однозначно:

- Ну, конечно же, это снег. Когда первый раз увидел, как с неба падают ослепительно белые пушинки, я сразу вытащил телефон, записал это великолепное зрелище на камеру и отправил по интернету родителям. Ведь у нас в Рагузе снег может выпасть раз в десяток лет, не чаще!

Касконе сознается: привыкнуть к холоду и долгой русской зиме ему до сих пор не удается. Но согревают своим добрым отношением друзья. Кроме того, в Самаре сицилиец встретил свою судьбу - недаром говорят, что в нашем городе самые красивые девушки.

- Я научился одной русской истине: неважно, что там, за окном, важнее всего - какая погода в твоем доме, - делится Кармело.



























Любовь к селедке под шубой
Итальянец сознается, что он не любитель готовить. Однако, конечно, приходится иногда помогать жене. Если его очередь варить обед, то он обычно готовит пасту. А вот пиццу печь совсем не умеет. Благо разновидностей блюд из макарон в Италии не перечесть. Главное - правильно сварить спагетти, потом можно сделать соус из сливок или из томата. Зато жена балует его русскими разносолами. Кармело особенно оценил блины и пельмени. Эти блюда напоминают равиоли и блинчики, которые есть в меню европейских ресторанов. Однако то, что сицилиец придет в восторг от селедки под шубой, стало неожиданностью даже для него самого.

Иностранец говорит, что русская кухня пришлась по вкусу и его родителям, приезжавшим в гости в Самару. Кармело, который уже стал патриотом нашего города, показал им свои любимые места прогулок. Сводил в итальянский и кавказский рестораны. Кармело признается, что грузинская кухня в целом нравится ему даже больше русской. Она похожа на средиземноморскую, только грузины добавляют слишком много специй.

С нетерпением Кармело и его русская жена ожидают в гости своих друзей и родственников, которые купили билеты на матчи мирового первенства по футболу. Сицилиец с гордостью сообщил, что посетил тестовый матч на новом стадионе «Самара Арена».

- Самарцы напрасно беспокоятся насчет проведения Чемпионата мира. Новый стадион просто великолепен! И весь путь до него продуман. Я сел на скоростной трамвай №5 у «Звезды» и быстро доехал до места. А там зрителей уже встречали волонтеры, которые провели на стадион, по- могли найти место на трибуне, - говорит Кармело. - Поверьте мне, я много стран объехал и нигде не видел такой площадки, такого зеленого газона и не встречал такого радушного отношения к болельщикам, как у нас, в Самаре.
Дата: 24 мая 2018 , 10:49
89
Автор текста: Татьяна Гриднева
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Где недорого купить уникальные коммерческие фото при ограниченном бюджете?
24 мая 2018
41
Где недорого купить уникальные коммерческие фото при ограниченном бюджете?
Продлена регистрация участников на форум ПФО «iВолга-2018»
24 мая 2018
53
Продлена регистрация участников на форум ПФО «iВолга-2018»
Режиссер Никита Славич о спектакле про самарское метро
24 мая 2018
67
Режиссер Никита Славич о спектакле про самарское метро
Сицилиец Кармело Касконе о волжской природе и любви к селедке с шубой
24 мая 2018
89
Сицилиец Кармело Касконе о волжской природе и любви к селедке с шубой
В Самаре снизилось число несчастных случаев на производстве
24 мая 2018
83
В Самаре снизилось число несчастных случаев на производстве
Фестиваль прессы и новый скейтпарк. Что ждет самарцев на открытии Струковского сада
23 мая 2018
371
Фестиваль прессы и новый скейтпарк. Что ждет самарцев на открытии Струковского сада
Во время ЧМ-2018 продукты к магазинам будут подвозить на ГАЗелях
23 мая 2018
266
Во время ЧМ-2018 продукты к магазинам будут подвозить на ГАЗелях
Суперренгтен на колесах привезли в Самару
23 мая 2018
263
Суперренгтен на колесах привезли в Самару
Самарских школьников кормили неправильными и просроченными продуктами
23 мая 2018
258
Самарских школьников кормили неправильными и просроченными продуктами
Лента новостей
24 мая 2018 , 11:19
41
Где недорого купить уникальные коммерческие фото при ограниченном бюджете?
Потребность в качественных фотографиях для целей коммерческого использования растёт день ото...
24 мая 2018 , 11:11
53
Продлена регистрация участников на форум ПФО «iВолга-2018»
Подать заявку на участие до 8 июня может любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет. Для этого...
24 мая 2018 , 10:58
67
Режиссер Никита Славич о спектакле про самарское метро
Драматург Сергей Давыдов, режиссер Никита Славич и звукорежиссер Егор Курчугин создали...
24 мая 2018 , 10:49
89
Сицилиец Кармело Касконе о волжской природе и любви к селедке с шубой
Кармело Касконе сознается: привыкнуть к холоду и долгой русской зиме ему до сих пор не удается....
24 мая 2018 , 10:40
83
В Самаре снизилось число несчастных случаев на производстве
За четыре месяца этого года в Самаре зафиксировано 54 несчастных случая на производстве. Это в...
23 мая 2018 , 17:35
371
Фестиваль прессы и новый скейтпарк. Что ждет самарцев на открытии Струковского сада
Официальное открытие обновленного парка состоится в воскресенье, 27 мая. 
23 мая 2018 , 17:05
266
Во время ЧМ-2018 продукты к магазинам будут подвозить на ГАЗелях
Напомним, въезд большегрузов в город будет закрыт с 6:00 до 24:00 с 14 июня по 17 июля. ...
23 мая 2018 , 16:47
263
Суперренгтен на колесах привезли в Самару
Устройство оказалось огромным автомобилем, на котором сотрудники Курской таможни приехали в...
23 мая 2018 , 16:39
258
Самарских школьников кормили неправильными и просроченными продуктами
Руководители образовательных учреждений уже приняли меры по устранению нарушений...
23 мая 2018 , 15:47
449
Завершается прием заявлений на аккредитацию машин на время ЧМ-2018
Заявки от жителей и предприятий Ленинского, Самарского и Кировского районов принимаются до 29...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
4548
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
16 мая 2018
3577
"Самара Арена" приняла третий тестовый матч
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ. 
День Победы в Самаре. Как это будет
8 мая 2018
3536
День Победы в Самаре. Как это будет
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
Что нужно знать самарцам о втором матче на «Самара Арене»
6 мая 2018
3288
2
Что нужно знать самарцам о втором матче на «Самара Арене»
В воскресенье, 6 мая,     в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной
11 мая 2018
2920
В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
4548
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
30 апреля 2018
2256
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
Длина самарской набережной около пяти километров. 
Новая набережная. Виртуальный гид
1 мая 2018
2374
1
Новая набережная. Виртуальный гид
Вторая очередь набережной между  бассейном «ЦСКА ВВС»  и заводом...
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
30 апреля 2018
1806
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
1 мая 2018
1754
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Интервью
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.