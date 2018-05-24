Сицилиец Кармело Касконе о волжской природе и любви к селедке с шубой

Кармело Касконе, несколько лет назад переехавший в Самару, родом из Рагузы, маленького портового города, расположенного на острове Сицилия. Его население - чуть более 70 тысяч человек. Несмотря на размеры, сейчас этот город считается самым динамично развивающимся на итальянском юге.В свое время жители Рагузы и стоявшего на ее месте древнего поселения Ибла Эрея не раз давали отпор захватчикам, поднимали восстания. Недаром в античном мире ее звали храбрым городом. Долгое время Рагуза была независима. Поддерживала гарибальдийцев. Современникам памятно восстание здешних социалистов против первых итальянских фашистов. За своеобразную историю, экономическую обособленность и оригинальные ансамбли в стиле сицилийского барокко Рагузу сегодня называют «островом на острове». И, конечно, ее архитектура и климат разительно отличаются от самарских.- Я всегда мечтал преподавать итальянский язык иностранцам, получил соответствующее образование, - рассказывает Кармело Касконе. - Приехав на экскурсию в Санкт-Петербург, однажды встретил там студентов из Самары. Они рассказали мне, что в вашем городе нет преподавателя - носителя языка, хотя интерес к изучению итальянского очень высок.Недаром про сицилийцев говорят, что они люди решительные и горячие. Кармело вскоре приехал в город на Волге, что называется, на разведку. И здесь его приняли с большим радушием.Появление на факультете иностранных языков преподавателя-итальянца стало настоящим подарком как для сотрудников Самарского социально- педагогического университета, так и для учащихся. Общительный сицилиец быстро освоился на новом месте.- Дело в том, что русские и итальянцы во многом похожи. Здесь такая же открытость, теплота взаимоотношений, - подчеркивает Кармело. - Поэтому я быстро почувствовал себя в Самаре как дома. Хотя, конечно, русские внешне более сдержанны. Но внутри такой же, как у нас, океан страстей.По мнению преподавателя, студенты везде одинаковы. Среди них обязательно есть те, кто любит похалтурить, есть те, кто постоянно желает узнавать новое и не ленится часами заниматься иностранным языком. Результаты у трудолюбивых учеников всегда лучше. Ведь овладение языком - это прежде всего постоянный тяжелый труд. Сам Кармело все еще работает над своим русским. Он начал изучать его с первых дней жизни в Самаре. И очень благодарен коллегам из педагогического вуза за помощь. Сейчас иностранец очень хорошо объясняется и понимает все тонкости русского текста. Это позволило ему начать заниматься литературным переводом.Сицилийца поразила местная природа. Особенно то, что стоит только пересечь Волгу, как оказываешься в совершенно диком лесу. И можно ставить палатки и разжигать костер на пляже, который тянется вдоль всего побережья. Самарская набережная, особенно ее кафе и пальмы в кадках, напротив, напоминают Кармело об Италии.Очень впечатлил иностранца вид нашего города с борта прогулочного судна. Теперь Касконе мечтает прокатиться по Волге на большом теплоходе. Но пока у него нет на это времени. Слишком много работы. Его уроки востребованы не только в университете, но и в многочисленных языковых центрах города. К тому же Кармело заканчивает работу над переводом романа Андрея Белого, это заказ одного из крупнейших издательств Италии.Отвечая на вопрос о своем первом и самом сильном впечатлении от России, сицилиец говорит однозначно:- Ну, конечно же, это снег. Когда первый раз увидел, как с неба падают ослепительно белые пушинки, я сразу вытащил телефон, записал это великолепное зрелище на камеру и отправил по интернету родителям. Ведь у нас в Рагузе снег может выпасть раз в десяток лет, не чаще!Касконе сознается: привыкнуть к холоду и долгой русской зиме ему до сих пор не удается. Но согревают своим добрым отношением друзья. Кроме того, в Самаре сицилиец встретил свою судьбу - недаром говорят, что в нашем городе самые красивые девушки.- Я научился одной русской истине: неважно, что там, за окном, важнее всего - какая погода в твоем доме, - делится Кармело.Итальянец сознается, что он не любитель готовить. Однако, конечно, приходится иногда помогать жене. Если его очередь варить обед, то он обычно готовит пасту. А вот пиццу печь совсем не умеет. Благо разновидностей блюд из макарон в Италии не перечесть. Главное - правильно сварить спагетти, потом можно сделать соус из сливок или из томата. Зато жена балует его русскими разносолами. Кармело особенно оценил блины и пельмени. Эти блюда напоминают равиоли и блинчики, которые есть в меню европейских ресторанов. Однако то, что сицилиец придет в восторг от селедки под шубой, стало неожиданностью даже для него самого.Иностранец говорит, что русская кухня пришлась по вкусу и его родителям, приезжавшим в гости в Самару. Кармело, который уже стал патриотом нашего города, показал им свои любимые места прогулок. Сводил в итальянский и кавказский рестораны. Кармело признается, что грузинская кухня в целом нравится ему даже больше русской. Она похожа на средиземноморскую, только грузины добавляют слишком много специй.С нетерпением Кармело и его русская жена ожидают в гости своих друзей и родственников, которые купили билеты на матчи мирового первенства по футболу. Сицилиец с гордостью сообщил, что посетил тестовый матч на новом стадионе «Самара Арена».- Самарцы напрасно беспокоятся насчет проведения Чемпионата мира. Новый стадион просто великолепен! И весь путь до него продуман. Я сел на скоростной трамвай №5 у «Звезды» и быстро доехал до места. А там зрителей уже встречали волонтеры, которые провели на стадион, по- могли найти место на трибуне, - говорит Кармело. - Поверьте мне, я много стран объехал и нигде не видел такой площадки, такого зеленого газона и не встречал такого радушного отношения к болельщикам, как у нас, в Самаре.