Синоптики не исключают повторения вчерашнего урагана

В четверг, 31 мая, состоялась видеоконференция с главами городских округов и муниципальных районов области под председательством врио первого вице-губернатора Александра Нефедова. Обсуждались вопросы ликвидации последствий прохождения штормового фронта по территории Самарской области.По информации начальника регионального ГУ МЧС России Олега Бойко, из-за непогоды было нарушено электроснабжение в 25 населённых пунктах, газоснабжение в трех населённых пунктах, частично повреждены кровли домов и социально значимых объектов в восьми населённых пунктах, повалено 82 дерева и три рекламных щита в пяти муниципальных образованиях.Аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций сразу же приступили к устранению повреждений линий электропередач и газопроводов. К 7:00 четверга, 31 мая, электроснабжение во всех населённых пунктах восстановлено полностью.Из-за шквалистого ветра пострадало восемь человек, из которых шесть проживают в Самаре, а двое в Сызрани и Тольятти соответственно. Также повреждено 29 автомобилей.По данным начальника Приволжского УГМС Айдара Мингазова, аналогичные неблагоприятные погодные явления могут повториться в ближайшие сутки.- Прошу сохранить повышенную готовность аварийно-восстановительных бригад, особенно электро- и газоснабжающих организаций. И активизировать уборку поваленных деревьев и веток, - отметил Александр Нефедов.