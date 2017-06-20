Синоптики: «В ближайшее время не стоит ожидать потепления воды в Волге»
Почти заканчивается первый календарный месяц лета, однако купальный сезон в Самаре так и не открыт по причине дождливой погоды, из-за которой вода в Волге пока прогрелась до 16 градусов. Это на 2 градуса меньше многолетних значений.
В связи с этим sgpress.ru решил поинтересоваться у начальника Самарского гидрометцентра Людмилы Ануровой, можно ли рассчитать, когда температура воды в Волге достаточно прогреется для того, чтобы в ней было комфортно купаться.
По ее словам, таких прогнозов не существует по причине того, что температура воды в Волге напрямую зависит от того, насколько прогрелся воздух.Также Людмила Анурова отметила, что в ближайшее время в регионе сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, что также не будет способствовать повышению температуры воды в Волге.
- Поскольку пока не ожидается резкого повышения температуры воздуха, не стоит ожидать повышения температуры в Волге, - сказала она.
В связи с этим sgpress.ru решил поинтересоваться у начальника Самарского гидрометцентра Людмилы Ануровой, можно ли рассчитать, когда температура воды в Волге достаточно прогреется для того, чтобы в ней было комфортно купаться.
По ее словам, таких прогнозов не существует по причине того, что температура воды в Волге напрямую зависит от того, насколько прогрелся воздух.Также Людмила Анурова отметила, что в ближайшее время в регионе сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, что также не будет способствовать повышению температуры воды в Волге.
- Поскольку пока не ожидается резкого повышения температуры воздуха, не стоит ожидать повышения температуры в Волге, - сказала она.
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