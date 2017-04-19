Синоптики: "В Самаре потеплеет к середине следующей недели"

Погода на Средней Волге, по ее словам, ожидается неустойчивой, с осадками и порывистым ветром примерно до вторника, 25 апреля. По данным Гидрометцентра, дожди будут идти в регионе всю неделю, возможен снег. Ночью температура воздуха может понижаться до -4 градусов.

- Апрель в этом году выдался неустойчивым. В принципе, мы наблюдаем переходный период от весны к лету. Иногда в этом время уже тепло, иногда происходит похолодание, - отметила Людмила Анурова.