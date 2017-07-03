Синоптики: «Стабильной солнечной погоды в Самаре пока не ожидается»
Начался второй календарный месяц лета, однако жара в Самару так и не пришла. В частности, в понедельник, 3 июля, город накрыл очередной ливень.
Sgpress.ru решил поинтересоваться у начальника Самарского гидрометцентра Людмилы Ануровой о прогнозе погоды на ближайшую неделю. По ее словам, стабильной солнечной погоды самарцам ждать пока не стоит. Циклон, который придет в Нижний Новгород и Казань, затронет и Самарскую область и принесет небольшое похолодание и дожди с грозами. Также возможен град.
Во вторник, 4 июля, температура воздуха составит +22, +27. В среду, 5 июля, воздух прогреется до 28 градусов. К концу недели ожидается похолодание до +18 градусов.
Sgpress.ru решил поинтересоваться у начальника Самарского гидрометцентра Людмилы Ануровой о прогнозе погоды на ближайшую неделю. По ее словам, стабильной солнечной погоды самарцам ждать пока не стоит. Циклон, который придет в Нижний Новгород и Казань, затронет и Самарскую область и принесет небольшое похолодание и дожди с грозами. Также возможен град.
Во вторник, 4 июля, температура воздуха составит +22, +27. В среду, 5 июля, воздух прогреется до 28 градусов. К концу недели ожидается похолодание до +18 градусов.
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