Синоптики: «Стабильной солнечной погоды в Самаре пока не ожидается»

Начался второй календарный месяц лета, однако жара в Самару так и не пришла. В частности, в понедельник, 3 июля, город накрыл очередной ливень.



Sgpress.ru решил поинтересоваться у начальника Самарского гидрометцентра Людмилы Ануровой о прогнозе погоды на ближайшую неделю. По ее словам, стабильной солнечной погоды самарцам ждать пока не стоит. Циклон, который придет в Нижний Новгород и Казань, затронет и Самарскую область и принесет небольшое похолодание и дожди с грозами. Также возможен град.



Во вторник, 4 июля, температура воздуха составит +22, +27. В среду, 5 июля, воздух прогреется до 28 градусов. К концу недели ожидается похолодание до +18 градусов.