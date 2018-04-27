Съезд с Ташкентской на Демократическую откроют 20 мая

Автомобильное движение на путепроводе по улице Ташкентской откроют с 20 мая. Об этом сообщил замминистра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Александр Ликомаскин.- Подрядчик занимается укладкой нижнего слоя дорожного покрытия. Также предстоит установить ограждения и завершить обустройство двух съездов, - сообщил Александр Ликомаскин.Укладку асфальта на путепроводе завершат к 5 мая, а съезды приведут в порядок к 20 числу.