Съезд с Ташкентской на Демократическую откроют 20 мая
Сейчас рабочие начали укладывать нижний слой асфальта на путепроводе.
Автомобильное движение на путепроводе по улице Ташкентской откроют с 20 мая. Об этом сообщил замминистра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Александр Ликомаскин.
- Подрядчик занимается укладкой нижнего слоя дорожного покрытия. Также предстоит установить ограждения и завершить обустройство двух съездов, - сообщил Александр Ликомаскин.
Укладку асфальта на путепроводе завершат к 5 мая, а съезды приведут в порядок к 20 числу.
Автомобильное движение на путепроводе по улице Ташкентской откроют с 20 мая. Об этом сообщил замминистра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Александр Ликомаскин.
- Подрядчик занимается укладкой нижнего слоя дорожного покрытия. Также предстоит установить ограждения и завершить обустройство двух съездов, - сообщил Александр Ликомаскин.
Укладку асфальта на путепроводе завершат к 5 мая, а съезды приведут в порядок к 20 числу.
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