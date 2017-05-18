Сетевики устранили порыв теплотрассы на пересечении Куйбышева и Красноармейской

Как сообщает пресс-служба предприятия, в ходе совещания в администрации города было принято решение о кратковременном перекрытии улицы Куйбышева на этом участке и оперативном устранении повреждения. Уже в 22:00 работники двух подрядных организаций приступили к земляным работам на объекте, а к двум ночи был уложен участок новой трубы протяженностью 12,5 метров. Следом работники специализированной организации «XXI век» приступили к восстановлению асфальтового покрытия.Сообщается, что на данный момент работы по благоустройству подходят к завершению. Возобновить автомобильное движение на участке планируется в четверг, 18 мая, во второй половине дня.