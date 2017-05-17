Сетевики ремонтируют теплосети в старой Самаре без перекрытия движения

Как сообщает пресс-служба ОАО «ПТС», руководством предприятия совместно с городской ГИБДД были разработаны и согласованы схемы проведения ремонтных работ без приостановки автомобильного движения. В настоящее время по согласованию с администрацией города ремонт теплосетей сегодня ведется на улице Галактионовской (между Ярмарочной и Маяковского), Самарской (между Рабочей и Льва Толстого), Молодогвардейской (между Первомайской и Невской), Венцека (между Галактионовской и Молодогвардейской), Комсомольской (между М.Горького и А.Толстого),Красноармейской (между М.Горького и Фрунзе), улице Куйбышева (между Некрасовской и Л.Толстого), на Волжском проспекте в районе пересечения с улицей Маяковского, улице Куйбышева в районе пересечения с Некрасовской и Л.Толстого.Руководство предприятия ставит перед подрядными организациями задачу завершить работы на этих объектах до 10 июня, чтобы следом здесь начались работы по замене дорожного полотна. На протяжении всего этого времени автомобильное движение в местах ремонтов сохранено с частичным сужением дорожного полотна.