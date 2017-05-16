Сестры милосердия приняли поздравления со 150-летием



Сегодня сотрудников Самарского регионального отделения РКК пришли поздравить представители регионального правительства, администрации Самары, министерства здравоохранения, Общественной палаты, Самарской губернской Думы и Думы городского округа Самары. Особую благодарность собравшиеся высказывали в адрес многолетнего бессменного председателя Самарского областного отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Галины Подлужной. Она и ее помощницы координируют работу службы сестер милосердия, которые оказывают медико-социальные услуги на дому более чем 300 одиноким тяжелобольным гражданам. А плюс к этому есть огромная работа по вовлечению граждан в донорское движение, акции в детских домах и детских санаториях.



Сегодня активисты организации получили награды, благодарственные письма и ценные подарки – за бескорыстное служение людям.

Ее гуманная, благородная деятельность, направленная на помощь самым нуждающимся, немощным, хорошо известна в России и далеко за ее пределами. На счету – тысячи спасенных жизней и тысячи проведенных просветительских акций милосердия. Кстати, Самарскому отделению Российского Красного Креста исполнилось 126 лет.