Сестры милосердия приняли поздравления со 150-летием
Солидную дату отметил Российский Красный Крест. Сегодня в самарском ДК им. А.С. Пушкина состоялась торжественная встреча в честь 150-летия Российского Красного Креста – уникальной общественной организации, созданной в позапрошлом веке указом Российского императора Александра II.
Ее гуманная, благородная деятельность, направленная на помощь самым нуждающимся, немощным, хорошо известна в России и далеко за ее пределами. На счету – тысячи спасенных жизней и тысячи проведенных просветительских акций милосердия. Кстати, Самарскому отделению Российского Красного Креста исполнилось 126 лет.
Сегодня сотрудников Самарского регионального отделения РКК пришли поздравить представители регионального правительства, администрации Самары, министерства здравоохранения, Общественной палаты, Самарской губернской Думы и Думы городского округа Самары. Особую благодарность собравшиеся высказывали в адрес многолетнего бессменного председателя Самарского областного отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Галины Подлужной. Она и ее помощницы координируют работу службы сестер милосердия, которые оказывают медико-социальные услуги на дому более чем 300 одиноким тяжелобольным гражданам. А плюс к этому есть огромная работа по вовлечению граждан в донорское движение, акции в детских домах и детских санаториях.
Сегодня активисты организации получили награды, благодарственные письма и ценные подарки – за бескорыстное служение людям.
Ее гуманная, благородная деятельность, направленная на помощь самым нуждающимся, немощным, хорошо известна в России и далеко за ее пределами. На счету – тысячи спасенных жизней и тысячи проведенных просветительских акций милосердия. Кстати, Самарскому отделению Российского Красного Креста исполнилось 126 лет.
Сегодня сотрудников Самарского регионального отделения РКК пришли поздравить представители регионального правительства, администрации Самары, министерства здравоохранения, Общественной палаты, Самарской губернской Думы и Думы городского округа Самары. Особую благодарность собравшиеся высказывали в адрес многолетнего бессменного председателя Самарского областного отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Галины Подлужной. Она и ее помощницы координируют работу службы сестер милосердия, которые оказывают медико-социальные услуги на дому более чем 300 одиноким тяжелобольным гражданам. А плюс к этому есть огромная работа по вовлечению граждан в донорское движение, акции в детских домах и детских санаториях.
Сегодня активисты организации получили награды, благодарственные письма и ценные подарки – за бескорыстное служение людям.
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