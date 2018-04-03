Сервис онлайн-бронирования, облачные технологии, оборудование для стоматологии, система для смартфона. ТОП самарских стартапов
В региональном центре инноваций StartupSamara презентовали проекты, которые были созданы местными предпринимателями. Их оценили эксперты и потенциальные инвесторы. Подборка стартапов была разнообразной: это туристические сервисы, каршеринг - прокат автомобилей, искусственный интеллект, облачный сервис, новые технологии в сфере стоматологии.
На сессии молодые предприниматели могли получить консультации бизнесменов, изучить рынок и протестировать свою идею, привлечь средства на запуск проектов.
Стартапы оценивали представители венчурных фондов, власти, институтов поддержки инноваций и частные инвесторы. По решению жюри четыре лучших проекта пройдут дополнительную экспертизу. Их авторы смогут презентовать свою разработку инвестиционному комитету Венчурного фонда Самарской области и получить 3 млн рублей.
В этот топ-4 вошел проект Ильи Герасимова TravelPie. Он заявлен как первый в России сервис для туристов, объединивший существующие технологии онлайн-бронирования. За 10 месяцев проект привлек более тысячи клиентов и двух тысяч партнеров, прибыль компании уже превышает 100 тысяч долларов. Самарский стартап открыл офисы в Москве, Майами и Лондоне и рабочий онлайн-сервис.
Также в список вошел стартап Никиты Казарина «ИнБио IT». Он создал систему для контроля угловых отклонений стоматологического инструмента, снижающую риски послеоперационных осложнений. У команды готов прототип, с помощью которого проведено шесть имплантаций. В проекте уже заинтересованы четыре частные стоматологии Самарской области.
Проект Александра Рылова KeyForAll - система контроля доступа к различным устройствам с помощью смартфона. Компания изготовила прототип считывателя и сейчас ведет работу над программным обеспечением для этого «универсального ключа».
Также жюри выбрало облачный сервис MyPoint, который представил Юрий Лапин. Он будет полезен для ведения торговли с помощью планшета и компьютера.
- В регионе существует одна из самых эффективных систем, которая помогает предпринимателям на разных стадиях получить поддержку. При этом мы стараемся вовлечь в это молодых ребят. Показываем, как сделать первые шаги, - рассказал министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.
Международный опыт венчурных инвесторов показывает: из 10 проектов примерно три уходят в минус, три работают в ноль, три в небольшой плюс и один обеспечивает полную окупаемость.
- Здесь представлены проекты, которые уже приносят прибыль. Например, краудсорсинговая платформа Wowworks помогает предпринимателям нанимать сотрудников на четко определенное время. Это сокращает лишние затраты. Выручка владельцев платформы составила около миллиона долларов в месяц, - рассказал управляющий Венчурного фонда Самарской области Сергей Богданов.
Вместе с ним идеи самарцев оценивал президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов, руководитель клуба инвесторов «Сколково» Виталий Полехин. Он считает, что в регионе появилось много интересных проектов.
- Самара ассоциируется с серьезной технологической и исследовательской базой. В этом плане город находится в тренде. Крупные предприниматели начинают покупать стартапы, которые могут серьезно поменять структуру корпорации. Моя задача - постоянно отбирать проекты, чтобы найти жемчужину, которая в будущем станет не только частью крупной компании, но и принесет достаточную прибыль, - отметил Полехин.
7, 8 и 9 сентября в Самаре состоится международный саммит инвесторов - событие федерального уровня. На нем соберутся бизнесмены из России и из-за рубежа.
На сессии молодые предприниматели могли получить консультации бизнесменов, изучить рынок и протестировать свою идею, привлечь средства на запуск проектов.
Стартапы оценивали представители венчурных фондов, власти, институтов поддержки инноваций и частные инвесторы. По решению жюри четыре лучших проекта пройдут дополнительную экспертизу. Их авторы смогут презентовать свою разработку инвестиционному комитету Венчурного фонда Самарской области и получить 3 млн рублей.
В этот топ-4 вошел проект Ильи Герасимова TravelPie. Он заявлен как первый в России сервис для туристов, объединивший существующие технологии онлайн-бронирования. За 10 месяцев проект привлек более тысячи клиентов и двух тысяч партнеров, прибыль компании уже превышает 100 тысяч долларов. Самарский стартап открыл офисы в Москве, Майами и Лондоне и рабочий онлайн-сервис.
Также в список вошел стартап Никиты Казарина «ИнБио IT». Он создал систему для контроля угловых отклонений стоматологического инструмента, снижающую риски послеоперационных осложнений. У команды готов прототип, с помощью которого проведено шесть имплантаций. В проекте уже заинтересованы четыре частные стоматологии Самарской области.
Проект Александра Рылова KeyForAll - система контроля доступа к различным устройствам с помощью смартфона. Компания изготовила прототип считывателя и сейчас ведет работу над программным обеспечением для этого «универсального ключа».
Также жюри выбрало облачный сервис MyPoint, который представил Юрий Лапин. Он будет полезен для ведения торговли с помощью планшета и компьютера.
- В регионе существует одна из самых эффективных систем, которая помогает предпринимателям на разных стадиях получить поддержку. При этом мы стараемся вовлечь в это молодых ребят. Показываем, как сделать первые шаги, - рассказал министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.
Международный опыт венчурных инвесторов показывает: из 10 проектов примерно три уходят в минус, три работают в ноль, три в небольшой плюс и один обеспечивает полную окупаемость.
- Здесь представлены проекты, которые уже приносят прибыль. Например, краудсорсинговая платформа Wowworks помогает предпринимателям нанимать сотрудников на четко определенное время. Это сокращает лишние затраты. Выручка владельцев платформы составила около миллиона долларов в месяц, - рассказал управляющий Венчурного фонда Самарской области Сергей Богданов.
Вместе с ним идеи самарцев оценивал президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов, руководитель клуба инвесторов «Сколково» Виталий Полехин. Он считает, что в регионе появилось много интересных проектов.
- Самара ассоциируется с серьезной технологической и исследовательской базой. В этом плане город находится в тренде. Крупные предприниматели начинают покупать стартапы, которые могут серьезно поменять структуру корпорации. Моя задача - постоянно отбирать проекты, чтобы найти жемчужину, которая в будущем станет не только частью крупной компании, но и принесет достаточную прибыль, - отметил Полехин.
7, 8 и 9 сентября в Самаре состоится международный саммит инвесторов - событие федерального уровня. На нем соберутся бизнесмены из России и из-за рубежа.
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