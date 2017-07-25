Сергей Желаботкин: «В Куйбышевском районе на одного участкового приходится 5 тысяч жителей»

- У нас 120 человек - это сотрудники дежурной части, уголовного розыска, отделения дознавателей, паспортного отдела. На местах охрану общественного порядка осуществляют участковые уполномоченные. Их 23 человека на 207 административно-территориальных участков. Всего в районе восемь участковых пунктов полиции, которые находятся в поселках Сухая Самарка, 113-й километр, Водники, совхозе «Кряж», микрорайоне Волгарь, и три пункта в центральной части района. Пока нет участкового уполномоченного в поселке Рубежное, там нет возможности выделить помещение. Прием ведется в совхозе «Кряж».- Конечно, не хватает. Помимо Рубежного в нашем районе необходимо иметь как минимум еще три участковых пункта полиции. Сегодня активно застраивается микрорайон Волгарь. Там будет проживать 40 тысяч жителей, и одного участкового явно маловато. Также нужны пункты в поселке Озерный. Если говорить о нагрузке участковых, то на одного такого сотрудника приходится в среднем 5 тысяч населения, тогда как положено 3 - 3,5 тысячи.- Последние данные говорят о снижении количества зарегистрированных преступлений на 3,5 процента. Краж в целом стало меньше на 17 процентов, квартирных - на 33 процента, угонов автотранспорта - на 66 процентов. Также стало меньше тяжких преступлений. А если сравнивать показатели по раскрываемости, то мы находимся на третьем месте среди районов города.- Во-первых, в прошлом году произошла декриминализация статей 158, 116 Уголовного кодекса. Такие деяния, как мелкие кражи - до 2500 рублей, мошенничество, случаи домашнего насилия, перестали быть уголовно преследуемыми и теперь отнесены к административным правонарушениям. Кроме того, Куйбышевский район находится в стороне от основной части города, у нас малая миграция жителей. Если угон машин в центре происходит каждый день, то у нас это довольно редкое явление. Причем часть преступлений совершают «гастролеры» из Новокуйбышевска, Чапаевска. Жители этих городов совершают 20% всех зарегистрированных преступлений. Нет у нас и больших проблем, связанных с оборотом наркотиков. В основном все задержания проходят у поста ППС на Южном мосту, во время проверки транзитного транспорта.- Чуть больше двух месяцев назад в Куйбышевском районе были сформированы 33 общественных совета микрорайонов. Как только их штат был утвержден, участковые познакомились с председателями и управляющими микрорайонами, обменялись контактами. Общественники - наши дополнительные глаза и уши. Взаимодействуем мы и с депутатами районного совета, обсуждаем вопросы правопорядка на совещаниях в районной администрации. Также совместно выходим в рейды. Две недели назад, например, участковые совместно с депутатами и управляющими микрорайонами обследовали подвалы многоквартирных домов - выявляли, где поселились граждане без определенного места жительства. Большие помощники - участники районного общественного совета ветеранов правоохранительных органов. Профессионалы, ушедшие на покой, все равно остаются активными, передают свой опыт молодым сотрудникам полиции.- Конечно. С недавнего времени организация работы таких патрулей лежит на плечах наших участковых и оперативников. На территорию района полицейские вместе с дружинниками выходят четыре раза в неделю, работают с 16 до 23 часов. В пятницу, субботу, воскресенье в обязательном порядке и один раз - во вторник или четверг. Приглашаем мужчин от 18 до 60 лет стать нашими внештатными сотрудниками. Желающие вступить в ряды дружинников могут прийти в отдел полиции и написать заявление.