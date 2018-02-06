Сергей Безруков уходит из министерства промышленности Самарской области
Он займет должность руководителя департамента региональной промышленной политики и проектного управления в федеральном министерстве.
В понедельник, 5 февраля, стало известно о кадровых перестановках в правительстве Самарской области. Во время встречи врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым прозвучала информация про то, что Сергей Безруков покинет наш регион. С июля 2012 года он занимал должность министра промышленности и технологий Самарской области. С сентября 2013 года Сергей Безруков также являлся заместителем председателя регионального правительства.
Теперь он будет работать в федеральном министерстве промышленности, где возглавит департамент региональной промышленной политики и проектного управления
В понедельник, 5 февраля, стало известно о кадровых перестановках в правительстве Самарской области. Во время встречи врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым прозвучала информация про то, что Сергей Безруков покинет наш регион. С июля 2012 года он занимал должность министра промышленности и технологий Самарской области. С сентября 2013 года Сергей Безруков также являлся заместителем председателя регионального правительства.
Теперь он будет работать в федеральном министерстве промышленности, где возглавит департамент региональной промышленной политики и проектного управления
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