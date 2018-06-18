Сербы пожарили для самарцев 50 килограммов мяса

В воскресенье, 17 июня, на Чемпионате мира сборная Сербии обыграла команду Коста-Рики со счетом 1:0. Игра проходила в Самаре и собрала более 40 тысяч зрителей. После матча сербы вместе с самарцами продолжают отмечать победу своей сборной.Специально к этой игре шеф-повар сербского ресторана «Балкан Гриль» Стефан Клокар решил пожарить традиционную плескавицу весом 50 килограммов и побить прежний рекорд Гиннесса, когда была приготовлена огромная котлета на 42 килограмма.Буквально в 50 метрах от площади Куйбышева, где проходит фестиваль болельщиков установили гигантский мангал. Цельную плескавицу приготовить не получилось. Ее не смогли уложить на мангал. Поэтому шеф-повар решил пожарить много небольших котлет, которые раздали болельщикам Сербии и жителям Самары. Всего Стефан Клокар пожарил 50 килограммов мяса. Кстати, готовить ему помогал олимпийский Чемпион по дзюдо Дмитрий Носов.На улице у заведения фанаты сборной Сербии и болельщики из России устроили совместную вечеринку: пели песни и танцевали народные танцы.