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Сербы отмечают победу своей сборной в Самаре

Завершился первый матч на "Самара Арене". Сборная Сербии обыграла Коста-Рику со счетом 1-0.

Матч посетили 41 432 болельщика. Несколько тысяч зрителей собрались в фан-зоне на площади Куйбышева. После игры сербы вместе с самарцами начали отмечать победу своей команды.
Дата: 17 июня 2018 , 21:21
602
Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: Кирилл Ляхманов
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