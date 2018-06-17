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«Сербия - Русия» - сербы с песнями прогулялись по центру Самары. Видео

Болельщики готовятся к матчу с Коста-Рикой.

В воскресенье, 17 июня, в Самаре состоится первый матч Чемпионата мира по футболу. Сборная Сербии сыграет с Коста-Рикой. По предварительным данным, на игре будут присутствовать около тысячи фанатов с Балкан. Многие из них уже прибыли в Самару. В пятницу, 15 июня, группа сербских болельщиков с песнями и кричалками прошлась по улице Куйбышева.

Дата: 16 июня 2018 , 20:19
674
Автор текста: Кирилл Ляхманов
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