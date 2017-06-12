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Сенатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким Владимира Сафронова

Сенатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким главы администрации Советского внутригородского района г.о. Самара Владимира Сафронова.

"Трудно представить, что с нами больше нет замечательного, светлого человека, настоящего профессионала, переживавшего за судьбу родного города. Трагическая гибель в автокатастрофе Владимира Витальевича Сафронова застала врасплох всех его родных и близких, знакомых и друзей, коллег. Все мы сегодня искренне переживаем боль невосполнимой утраты. Выражаю соболезнования родным и близким Владимира Витальевича. Светлая ему память".
 
Член Совета Федерации ФС РФ Д.И. Азаров 


Дата: 12 июня 2017 , 15:29
64
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