Сенатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким Владимира Сафронова

Сенатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким главы администрации Советского внутригородского района г.о. Самара Владимира Сафронова.



"Трудно представить, что с нами больше нет замечательного, светлого человека, настоящего профессионала, переживавшего за судьбу родного города. Трагическая гибель в автокатастрофе Владимира Витальевича Сафронова застала врасплох всех его родных и близких, знакомых и друзей, коллег. Все мы сегодня искренне переживаем боль невосполнимой утраты. Выражаю соболезнования родным и близким Владимира Витальевича. Светлая ему память".



Член Совета Федерации ФС РФ Д.И. Азаров





