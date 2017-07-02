Семьям погибших и пострадавших в ДТП в Татарстане будет выплачена денежная компенсация
Областное правительство окажет всю необходимую помощь и поддержку родным и близким жертв автомобильной аварии.
По решению губернатора Самарской области Николая Меркушкина семьям погибших в ДТП будет оказана помощь из резервного фонда в размере 1 млн рублей. Пострадавшим в аварии будет оказана помощь в размере до 500 тысяч рублей.
Напомним, ЧП произошло в ночь с субботы, 1 июля, на воскресенье, 2 июля, приблизительно в 0:40, на 52 км трассы «Альметьевск-Заинск».56-летний водитель автобуса «Неоплан», ехавшего из Самары в Ижевск, столкнулся с ехавшим в попутном направлении грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке КамАЗом. После удара автобус перевернулся и загорелся.
В ДТП погибли 14 человек. Среди погибших, по предварительным данным, 6 жителей Самарской области, еще 5 человек из нашего региона пострадали. Списки погибших и пострадавших еще уточняются, поскольку документы пассажиров сгорели.
По предварительной информации, которую предоставил источник sgpress.ru, среди погибших – годовалый ребенок из Самары и две девочки 13-14 лет из Тольятти.
Муниципалитеты Самары и Тольятти возьмут на себя доставку тел погибших и при необходимости окажут помощь родственникам в организации поездки к месту происшествия и в больницы к пострадавшим.
По решению губернатора Самарской области Николая Меркушкина семьям погибших в ДТП будет оказана помощь из резервного фонда в размере 1 млн рублей. Пострадавшим в аварии будет оказана помощь в размере до 500 тысяч рублей.
Напомним, ЧП произошло в ночь с субботы, 1 июля, на воскресенье, 2 июля, приблизительно в 0:40, на 52 км трассы «Альметьевск-Заинск».56-летний водитель автобуса «Неоплан», ехавшего из Самары в Ижевск, столкнулся с ехавшим в попутном направлении грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке КамАЗом. После удара автобус перевернулся и загорелся.
В ДТП погибли 14 человек. Среди погибших, по предварительным данным, 6 жителей Самарской области, еще 5 человек из нашего региона пострадали. Списки погибших и пострадавших еще уточняются, поскольку документы пассажиров сгорели.
По предварительной информации, которую предоставил источник sgpress.ru, среди погибших – годовалый ребенок из Самары и две девочки 13-14 лет из Тольятти.
Муниципалитеты Самары и Тольятти возьмут на себя доставку тел погибших и при необходимости окажут помощь родственникам в организации поездки к месту происшествия и в больницы к пострадавшим.
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