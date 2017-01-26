«Семерка» врезалась в Оку: два человека пострадали

Авария произошла вчера в 7:40 на дороге «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград» в Безенчукском районе.



Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 53-летний водитель за рулем «семерки» ехал со стороны Самары в направлении Волгограда. По предварительной версии полицейских, автомобилист не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с Окой. Последней управлял 49-летний мужчина.



В результате ДТП водитель Оки и его 32-летний пассажир получили травмы, с которыми были доставлены в больницу. Сообщается, что в момент аварии водители обоих машин были в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.







