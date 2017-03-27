Семь мужчин пытались украсть нефть из нефтепровода

Полицейские задержали семерых подозреваемых в покушении на кражу нефти из нефтепровода.Как следует из материалов, собранных полицией, предполагаемые злоумышленники – жители Самарской области, сделали отвод в недействующую трубу, заглушенную с двух сторон. Она использовалась как резервуар для хранения похищенного. Объем изъятых нефтепродуктов составил 40 тонн. Причиненный ущерб оценивается в 500 тысяч рублей.В настоящее время по факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело. Двое из подозреваемых – предполагаемые организаторы преступления, заключены под арест. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Если вина мужчин будет доказана, им может грозить до шести лет лишения свободы.