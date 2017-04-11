Сельскохозяйственную ярмарку с площади Куйбышева перенесут в другое место
Это связано с тем, что в конце апреля-начале мая она будет закрыта на реконструкцию.
Напомним, в настоящее время на официальном сайте госзакупок размещены торги на капитальный ремонт площади и благоустройство прилегающих к ней скверов. В число работ входит замена асфальта, ремонт освещения и коммуникаций, системы полива и общественных туалетов. Планируется, что ремонт площади Куйбышева обойдется в 243 млн рублей.
Как рассказал руководитель департамента потребительского рынка и услуг администрации города Александр Андриянов, в настоящее время рассматриваются несколько мест, которые можно использовать для проведения традиционной ярмарки. Окончательное решение примут в ближайшие дни.
Напомним, в настоящее время на официальном сайте госзакупок размещены торги на капитальный ремонт площади и благоустройство прилегающих к ней скверов. В число работ входит замена асфальта, ремонт освещения и коммуникаций, системы полива и общественных туалетов. Планируется, что ремонт площади Куйбышева обойдется в 243 млн рублей.
Как рассказал руководитель департамента потребительского рынка и услуг администрации города Александр Андриянов, в настоящее время рассматриваются несколько мест, которые можно использовать для проведения традиционной ярмарки. Окончательное решение примут в ближайшие дни.
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