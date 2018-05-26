Сельхозпроизводителей призывают объединяться и создавать кооперативы

Многие садоводы и фермеры Самарской области готовы увеличить выпуск продукции, однако не всегда могут найти выход на новые рынки сбыта. Да и не всегда земледельцы оказываются удачливыми продавцами, способными наращивать клиентуру. Хороший вариант - сотрудничество с торговыми сетями. Однако попасть туда, особенно мелким сельхозпроизводителям, практически невозможно. Ведь они не могут обеспечить бесперебойные поставки больших объемов продукции, чего требуют сети. На днях специалисты за круглым столом обсуждали, сколько самарских товаров предлагают магазины, как помочь фермерам дойти до покупателей.



Предпочтения сетей



Алексей Сорокин, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ВОЛЖСКОГО ФИЛИАЛА X5 RETAIL GROUP ПО СВЯЗЯМ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И СМИ:



- В наших магазинах продукция проходит всестороннюю проверку и соответствует запросам покупателей по цене. Иначе она будет лежать на полках до окончания срока годности. Для нас не важна географическая принадлежность продукции. Предлагаем как местные товары, так и привозные. Сеть распределительных центров позволяет поставлять лучшую продукцию в магазины по всей России. Обязательно присутствуют 10, 15, 20 наименований одного товара.



В среднем доля самарской продукции составляет от 29 до 34 процентов. По некоторым позициям она приближается к ста. Мы отмечаем местные товары яркими наклейками. Например, в нашем регионе сильная мясная гастрономия, так как хорошо развита переработка и этой продукции много. Но, честно говоря, не видим тенденции, что на самарскую продукцию спрос больше, чем на привозную. Повторюсь, значение имеют качество и цена, а потом, наверное, уже чувство патриотизма.



Антон Емельянов, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ОБЩИМ И ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ ООО «НЕОТРЕЙД» (РЕГИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ):



- Да, первое, что нам диктует рынок, - качество и цена продукции. Еще одним важным фактором для нас является плечо логистики. Местную продукцию доставляют быстрее. Поэтому ее доля в наших магазинах составляет около 60 процентов. Также продукция должна соответствовать техническому регламенту, иметь правильную маркировку. Иначе мы не можем реализовывать ее, как бы хороша она ни была.



Надежда Романова, КОНСУЛЬТАНТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:



- В нашей губернии хорошо развита пищевая и перерабатывающая промышленность. Здесь находятся крупные центры, которые перерабатывают мясо, молоко. 70 процентов мяса предприятия получают из России - Белгородской, Воронежской, Оренбургской областей,

Татарстана. 30 процентов - из-за заграницы: Казахстана, Белоруссии, Уругвая, Парагвая. Около 45 процентов сырого молока приходят из-за пределов региона, например, из Ульяновской области, Татарстана, Мордовии. Остальное - от местных производителей, в том числе из личных подсобных хозяйств. Производители растительного масла, муки, хлеба полностью обеспечены сырьем из нашей области.



Производители предлагают



Алексей Зубков, УЧРЕДИТЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВОГО КООПЕРАТИВА «КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ ТОМАТ»:



- Сейчас кинель-черкасские томаты можно приобрести на рынках и ярмарках. Мы хотим, чтобы наш товар попал в торговые сети. Но там есть определенные требования к продукции, в частности, объемы и регулярность поставок. Кооператив объединяет десять производителей томатов из села Кинель-Черкассы, мы выращиваем 200-250 тонн томатов. Но потенциал территории, если учитывать частные теплицы, личные подсобные хозяйства, - до 4000 тонн. Думаю, сетям было бы интересно увидеть нашу продукцию в таком объеме.



Мы видим решение проблемы в том, чтобы кооперативы, подобные нашему, на местах собирали и сортировали продукцию - овощи, фрукты, мясо, молоко и другое - всех производителей. И мелких, и средних, и крупных. Далее продукция шла бы в достаточном количестве к потребителю, в том числе через торговые сети. Так ручейки станут большими реками. По этому принципу работали заготконторы в советское время. Нам нужна помощь государства в организации этого процесса. Стартовой площадкой могли бы стать цетрализованные поставки местной продукции в больницы, в столовые учреждений.



Кооперативы сохранят производство местных товаров, люди будут зарабатывать в селах. И нужно понять психологию сельских жителей: они готовы производить качественные продукты по заявкам, но не готовы проходить электронную регистрацию для участия в ярмарках, выезжать в города.



Да, наши томаты стоят дороже, чем привозные. Мы бы с удовольствием снизили цену. Но у нас сезон всего полгода, и высокие цены - это попытка выжить, а не желание обогатиться.



Иван Житков, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:



- Я являюсь главой фермерского хозяйства, которая производит натуральные йогурты из молока и живых ягод. За три года мы прошли нелегкий путь. Налажен процесс упаковки: стаканчики, крышки, коробки, маркировка. Пытались войти в крупные торговые сети, но нам отказывают. Пугают и договоры, в которых поставщик продукции отвечает за все, а вторая сторона ни за что: рано привез - штраф, поздно - штраф. Такими санкциями можно быстро обанкротить мелкого производителя. Надо, чтобы сети работали с малым бизнесом на более гибких условиях, выделяли отделы для их продукции. Ничего личного, только бизнес.



Марина Коломкина, РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО РЕВИЗИОННОГО СОЮЗА СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВОВ «СРЕДНЯЯ ВОЛГА»:



- Сейчас сельскохозяйственная кооперация в Самарской области находится в зачаточном состоянии. Ее нужно развивать. Кооперативы сохраняют занятость населения на селе, являются некоммерческим организациями и выступают посредниками между производителями и рынком, влияют на стоимость продукции. Если мы говорим, что нужно поддерживать местных производителей, то они должны получать справедливые цены за свои товары, а не отдавать ее перекупщикам за копейки. Наша организация помогает создавать кооперативы.



Антон Емельянов:



- Сельхозпроизводители боятся принять решение и выйти на новые объемы. А они необходимы сетям, чтобы прогнозировать продажи. Мы не можем просто сказать: «Вези продукцию к нам». Мы должны четко понимать, что он доставит не менее 50 килограммов овощей в магазин. Если меньше, то остальное в той же ценовой категории придется где-то добирать.



Алексей Сорокин:



- Система продаж - это сложный коммерческий проект и для федеральных, и для местных сетей, и для маленьких магазинов. Мы развиваемся за счет своей рентабельности и баланса, который наладили. Получается, что сети должны за что-то платить и терять прибыль, свои проекты, либо соблюдать выгоду и вести достаточно жесткий разговор с производителями, чтобы выжить. Нам неоднократно говорили: «Вы же крупная компания, возьмите местных производителей. Вам жалко?». На самом деле - ничего личного, только бизнес. Это конкуренция. Тем не менее мы ищем новые пути, готовы к экспериментам, совместным проектам, но их результатом должна быть прибыль как производителей, так и наша.