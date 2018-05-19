Селфи у Рязанова. Самарцы побывали на открытии музея именитого режиссера
В субботу, 19 мая, в Самаре открылся музей Эльдара Рязанова. Мы попросили нескольких жителей города сделать селфи и узнали об их кинопредпочтениях.
Глава Самары Елена Лапушкина:
- Эльдар Рязанов для меня – мой замечательный земляк, самарец, волжанин. К сожалению, я не знала его лично, но смотрела его фильмы, читала его стихи. Для меня все кинокартины любимые, и выделить какую-то одну я не смогу. Это и «Служебный роман», и «Жестокий романс», и «Карнавальная ночь», «Гусарская баллада», - какой из этих фильмов можно убрать из списка?
Одним из любимых героев для меня является Юрий Деточкин. Первым памятником, установленным в честь творчества Эльдара Рязанова в Самаре, была именно фигура главного героя фильма «Берегись автомобиля». Любимый он и потому, что установлен на Комсомольской площади в Железнодорожном районе, который я возглавляла.
Я думаю, что музей Эльдара Рязанова будет любим и самарцами, и гостями нашего города. У музея есть перспектива развития.
Алина Русанова и Артем Рассошкин:
Алина: Я люблю фильм «Жестокий романс». Мне нравится героиня Ларисы Гузеевой - ее тезка, Лариса Огудалова. Это очень лирический персонаж. К тому же я люблю пьесу Александра Островского «Бесприданница», по мотивам которой и был снят этот фильм.
Артем: Мне очень нравится фильм «Берегись автомобиля». Режиссер в ироничной манере показал ситуации, в которых нужно поступать не по закону, а по совести.
Андрей Сыпачев:
- Для меня творчество Эльдара Рязанова - это, во-первых, чувство Нового года, то, без чего сложно себе представить этот праздник. Много раз я смотрел кино «Бриллиантовая рука». Во всех фильмах Рязанова просматривается русская душа.
Мой любимый момент из фильма Эльдара Рязанова - «Карнавальная ночь», когда лектор считал звездочки: «Три звездочки, четыре звездочки…Но лучше, конечно же, пять звездочек!»
Открытие музея – хорошее делр, потому что наши дети уже не так знакомы с творчеством Эльдара Рязанова. А это наше, русское. Примечательно, что музей открылся в историческом центре Самары, чтобы туристы, приехавшие в наш город, тоже смогли его посетить.
Игорь Гейдман:
- Для меня Эльдар Рязанов - это эпоха. Я вырос на этих фильмах. Любой его фильм можно подобрать по настроению, и зачастую в комедиях Эльдара Рязанова я вижу более глубокий смысл.
Больше всего мне запомнился главный герой фильма «Берегись автомобиля» Юрий Деточкин. В фильме мы видим противопоставление глупым законам добродетели. Фильм является скорее драмой, чем комедией.
Глава Самары Елена Лапушкина:
- Эльдар Рязанов для меня – мой замечательный земляк, самарец, волжанин. К сожалению, я не знала его лично, но смотрела его фильмы, читала его стихи. Для меня все кинокартины любимые, и выделить какую-то одну я не смогу. Это и «Служебный роман», и «Жестокий романс», и «Карнавальная ночь», «Гусарская баллада», - какой из этих фильмов можно убрать из списка?
Одним из любимых героев для меня является Юрий Деточкин. Первым памятником, установленным в честь творчества Эльдара Рязанова в Самаре, была именно фигура главного героя фильма «Берегись автомобиля». Любимый он и потому, что установлен на Комсомольской площади в Железнодорожном районе, который я возглавляла.
Я думаю, что музей Эльдара Рязанова будет любим и самарцами, и гостями нашего города. У музея есть перспектива развития.
Алина Русанова и Артем Рассошкин:
Алина: Я люблю фильм «Жестокий романс». Мне нравится героиня Ларисы Гузеевой - ее тезка, Лариса Огудалова. Это очень лирический персонаж. К тому же я люблю пьесу Александра Островского «Бесприданница», по мотивам которой и был снят этот фильм.
Артем: Мне очень нравится фильм «Берегись автомобиля». Режиссер в ироничной манере показал ситуации, в которых нужно поступать не по закону, а по совести.
Андрей Сыпачев:
- Для меня творчество Эльдара Рязанова - это, во-первых, чувство Нового года, то, без чего сложно себе представить этот праздник. Много раз я смотрел кино «Бриллиантовая рука». Во всех фильмах Рязанова просматривается русская душа.
Мой любимый момент из фильма Эльдара Рязанова - «Карнавальная ночь», когда лектор считал звездочки: «Три звездочки, четыре звездочки…Но лучше, конечно же, пять звездочек!»
Открытие музея – хорошее делр, потому что наши дети уже не так знакомы с творчеством Эльдара Рязанова. А это наше, русское. Примечательно, что музей открылся в историческом центре Самары, чтобы туристы, приехавшие в наш город, тоже смогли его посетить.
Игорь Гейдман:
- Для меня Эльдар Рязанов - это эпоха. Я вырос на этих фильмах. Любой его фильм можно подобрать по настроению, и зачастую в комедиях Эльдара Рязанова я вижу более глубокий смысл.
Больше всего мне запомнился главный герой фильма «Берегись автомобиля» Юрий Деточкин. В фильме мы видим противопоставление глупым законам добродетели. Фильм является скорее драмой, чем комедией.
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