Сегодня вход на площадку фестиваля болельщиков в Самаре будет открыт с 14:00

Перед гостями фанзоны выступят танцевальное шоу DNC, группа Резонанс, инструментальное трио Дива, группа Фернандос.В 16:00 начнется трансляция матча Египет - Уругвай. Эти команды выступают в одной группе со сборной России. В 19:00 болельщики смогут посмотреть игру Марокко-Иран, а в 22:00 - Португалия - Испания.Между матчами болельщиков будут развлекать музыкальные коллективы. По окончании последнего матча можно будет потанцевать под DJ-сеты.Площадка фестиваля болельщиков закончит работать в 1:00.