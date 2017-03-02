Сегодня в Самаре заработала новая радиостанция

На официальном сайте радиостанции говорится, что в ее эфире звучат российские и иностранные хиты с 70-х годов и до наших дней. В числе исполнителей, чьи песни можно услышать на волне 101,0 FM в Самаре - Scorpions, Chris Rea, Roxette, "Браво," "Машина Времени", Юрий Антонов, Adriano Celentano, Abba, Joe Dassin, Михаил Боярский, "Любэ", Алла Пугачева, Dire Straights, Patricia Kaas, Ricchi E Poveri, "Кино", Леонид Агутин, ДДТ, Brian Adams, Eric Clapton, Mylene Farmer, Александр Иванов, Констанин Никольский, "Наутилус Помилиус", Sting, Elton John и другие.