Сегодня в Самаре проходят Пушкинские чтения, книжные вечера, музейные экскурсии

10 февраля в 180-ю годовщину памяти Александра Сергеевича Пушкина на разных площадках Самары встречаются те, кто знает и любит его творчество.



Главная точка сбора горожан в дни рождения поэта и дни его памяти – всеми любимый Пушкинский сквер рядом с академическим Театром драмы. Как всегда, в два часа дня сюда начали подходить самарские литераторы, студенты и школьники, члены Самарского пушкинского общества. В 14.30 прошла панихида, а в 14.45 зазвонили колокола Иверского монастыря – именно в это время великий поэт ушел от нас в вечность.



Затем звучали стихи самарских поэтов в их авторском исполнении. А школьники, студенты, педагоги прочли произведения Пушкина.



Сегодня прошли экскурсии по самарскому Литературному музею-студии Александра Сергеевича Пушкина, открытому несколько лет назад на базе подросткового клуба «Товарищ». Символично, что находится он недалеко от Смышляевки, а именно в этом старинном селе, по информации краеведов, Александр Сергеевич собирал материалы о Пугачевском восстании во время своей поездки в Оренбургскую губернию.



На портале «Год Литературы», на сайте «Российской газеты» и на Интернет-страницах пушкинских музеев сегодня выложили видеокнигу «Читаем «Онегина».



Акция «#ЧитаемОнегина» стартовала в Интернете в начале января. Это продолжение масштабного и уже полюбившегося проекта онлайн-чтений классических произведений. В проекте активно участвовали и самарцы – строфы из произведения прочли известные в городе люди – ученые, литераторы, журналисты, а также студенты и школьники.



12 февраля на базе Самарского Дворца детского и юношеского творчества состоятся традиционные областные Пушкинские чтения «Погружаемся в творчество А.С. Пушкина». На суд жюри будут представлены эссе, презентации, исследования и творческие уроки педагогов - всего более 130 работ.