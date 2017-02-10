Сегодня в Самаре проходят Пушкинские чтения, книжные вечера, музейные экскурсии
10 февраля в 180-ю годовщину памяти Александра Сергеевича Пушкина на разных площадках Самары встречаются те, кто знает и любит его творчество.
Главная точка сбора горожан в дни рождения поэта и дни его памяти – всеми любимый Пушкинский сквер рядом с академическим Театром драмы. Как всегда, в два часа дня сюда начали подходить самарские литераторы, студенты и школьники, члены Самарского пушкинского общества. В 14.30 прошла панихида, а в 14.45 зазвонили колокола Иверского монастыря – именно в это время великий поэт ушел от нас в вечность.
Затем звучали стихи самарских поэтов в их авторском исполнении. А школьники, студенты, педагоги прочли произведения Пушкина.
Сегодня прошли экскурсии по самарскому Литературному музею-студии Александра Сергеевича Пушкина, открытому несколько лет назад на базе подросткового клуба «Товарищ». Символично, что находится он недалеко от Смышляевки, а именно в этом старинном селе, по информации краеведов, Александр Сергеевич собирал материалы о Пугачевском восстании во время своей поездки в Оренбургскую губернию.
На портале «Год Литературы», на сайте «Российской газеты» и на Интернет-страницах пушкинских музеев сегодня выложили видеокнигу «Читаем «Онегина».
Акция «#ЧитаемОнегина» стартовала в Интернете в начале января. Это продолжение масштабного и уже полюбившегося проекта онлайн-чтений классических произведений. В проекте активно участвовали и самарцы – строфы из произведения прочли известные в городе люди – ученые, литераторы, журналисты, а также студенты и школьники.
12 февраля на базе Самарского Дворца детского и юношеского творчества состоятся традиционные областные Пушкинские чтения «Погружаемся в творчество А.С. Пушкина». На суд жюри будут представлены эссе, презентации, исследования и творческие уроки педагогов - всего более 130 работ.
Главная точка сбора горожан в дни рождения поэта и дни его памяти – всеми любимый Пушкинский сквер рядом с академическим Театром драмы. Как всегда, в два часа дня сюда начали подходить самарские литераторы, студенты и школьники, члены Самарского пушкинского общества. В 14.30 прошла панихида, а в 14.45 зазвонили колокола Иверского монастыря – именно в это время великий поэт ушел от нас в вечность.
Затем звучали стихи самарских поэтов в их авторском исполнении. А школьники, студенты, педагоги прочли произведения Пушкина.
Сегодня прошли экскурсии по самарскому Литературному музею-студии Александра Сергеевича Пушкина, открытому несколько лет назад на базе подросткового клуба «Товарищ». Символично, что находится он недалеко от Смышляевки, а именно в этом старинном селе, по информации краеведов, Александр Сергеевич собирал материалы о Пугачевском восстании во время своей поездки в Оренбургскую губернию.
На портале «Год Литературы», на сайте «Российской газеты» и на Интернет-страницах пушкинских музеев сегодня выложили видеокнигу «Читаем «Онегина».
Акция «#ЧитаемОнегина» стартовала в Интернете в начале января. Это продолжение масштабного и уже полюбившегося проекта онлайн-чтений классических произведений. В проекте активно участвовали и самарцы – строфы из произведения прочли известные в городе люди – ученые, литераторы, журналисты, а также студенты и школьники.
12 февраля на базе Самарского Дворца детского и юношеского творчества состоятся традиционные областные Пушкинские чтения «Погружаемся в творчество А.С. Пушкина». На суд жюри будут представлены эссе, презентации, исследования и творческие уроки педагогов - всего более 130 работ.
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