Сегодня в России объявлен общенациональный день траура в связи с авиакатастрофой Ту-154

Напомним, трагедия произошла вчера рано утром. Ту-154 потерпел крушение над Черным морем. На борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. Полный список погибших опубликован на сайте министерства обороны РФ.В самолете были военнослужащие Вооруженных Сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим» (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ (трое журналистов Первого канала, трое сотрудников телеканала «Звезда» и трое сотрудников НТВ), а также исполнительный директор общественного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.