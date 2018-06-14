Сегодня стартует Чемпионат мира по футболу

Кто-то называет «Самара Арену» космической летающей тарелкой. С высоты птичьего полета она действительно выглядит как инопланетный корабль. Не исключено, что в дальнейшем стадион получит название «Космос Арена» и будет яркой визитной карточкой космической столицы страны. Уникальное архитектурное сооружение, которому нет аналогов в мире.Всего в столице губернии пройдет шесть матчей ЧМ-2018. Среди них четыре игры группового этапа. Их участники уже известны. А вот кто схлестнется на «Самара Арене» в рамках 1/8 и 1/4 финала мундиаля, станет понятно только к концу июня. На первой стадии первенства участники разбиты на восемь групп по четыре команды в каждой. В раунд плей-офф попадают 16 сборных. По две первых из каждой группы.В составе национальной сборной России сыграют сразу трое воспитанников тольяттинской академии футбола имени Юрия Коноплева: защитник Илья Кутепов, полузащитники Роман Зобнин и Алан Дзагоев. К сожалению, из-за травмы в свое время выпал из обоймы вратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Крицюк. Свои футбольные университеты в «Крыльях Советов» в конце ХХ века проходил самый опытны игрок в составе нашей сборной - защитник Сергей Игнашевич. В ближайших номерах «СГ» мы подробнее познакомим с каждым.На поле ждут «Орлы пустыни»Группа А. Москва.Россия - Саудовская Аравия.18.00 (время самарское).ТВ Первый канал.По раскладам букмекеров, «Орлы пустыни», как еще называют сборную Саудовской Аравии, - главные аутсайдеры группы А. Но интрига в том, что в рейтинге ФИФА аравийцы занимают 67-ю строчку, а россияне 70-ю. В последний раз наши соперники участвовали в турнире в 2006 году и завоевали одно очко. Теперь они горят желанием сотворить сенсацию и дать бой фаворитам. Наследный принц страны Мухаммед ибн Салман, курирующий футбол, за полгода до начала мирового Чемпионата отправил на стажировку в испанскую Ла Лигу ведущих игроков. Это вполне объяснимо. Возглавляет команду испанский тренер Хуан Антонио Пицци.Аравийцы проиграли все три спарринга. Но если перуанцам они уступили по всем статьям (0:3), то с Италией и Германией боролись достойно (поражения со счетом 1:2).Чего ждать от сборной России? К сожалению, к главному старту четырехлетия наша команда подходит не в лучшей форме.В 2018 году россияне провели четыре контрольных матча: против Бразилии (0:3), Франции (1:3), Австрии (0:1) и Турции (1:1). В итоге безвыигрышная серия продлилась до семи матчей. Это худший результат среди всех сборных - участников ЧМ-2018. В последний раз наши выигрывали еще в октябре прошлого года. Тогда досталось Корее (4:2). С тех пор три ничьих и четыре поражения. Семь матчей без побед - самая длинная печальная серия среди всех 13 тренеров сборной России. Долгое время антирекордом владел Анатолий Бышовец - в 1998-м команда под его руководством проиграла шесть раз подряд. Пару лет назад Бышовца догнал Леонид Слуцкий, но сборная России на том же отрезке по крайней мере дважды сыграла вничью. Ни Бышовец, ни Слуцкий не прерывали кошмарные серии победами, а уходили в отставку.И все-таки, несмотря на грустные расклады, давайте постараемся быть оптимистами и верить в успешный старт нашей сборной.Группа А. Екатеринбург.Египет - Уругвай.14.00. ТВ Матч.Группа В. Санкт-Петербург.Марокко - Иран.19.00. ТВ Матч.Группа В. Сочи.Португалия - Испания.22.00. ТВ Первый канал.Нынешняя сборная России - команда загадок и оставляет на старте турнира сложное впечатление. Искренне хочется болеть за нее всей душой, но... что-то не получается. Начнем с тренера. Черчесов старается выглядеть великим полководцем при довольно средних игроках, недотягивающих до уровня мировых стандартов. Не совсем удачно, на мой взгляд, он скомплектовал сборную, лишив места футболистов, вносивших в игру сборной изюминку. Да, возможно, они с амбициями. Но на то и звезды. Надо находить с ними общий язык и забывать про личные обиды. Хорошие игроки - они всегда с тяжелым характером.В моей практике работы с «Крыльями» был эпизод с Игорем Лагутенко, который однажды позволил себе вопиющую бестактность в отношении тренера на занятиях. Я его, естественно, выгнал с поля. Потом он осознал свою ошибку. Был мучительный процесс налаживания отношений. Но я первым пошел навстречу. Поскольку эта ситуация нервировала коллектив и не позволяла полноценно работать. А вот Станислав Саламович через себя переступить не смог. Хотя бы в отношении Игоря Денисова.У меня есть тому объяснение. Возможно, это произошло из-за того, что он бывший вратарь и не совсем понимает игроцкую философию. Главный тренер сборной - бывший голкипер. Это рискованный эксперимент, на который я бы не пошел.Предстоящий матч с Саудовской Аравией будет очень сложным. Все объяснения, что команда в предыдущих товарищеских матчах играла под нагрузками и не показала приличной игры, - это просто смешно. А как же остальные сборные, которые и бегут, и забивают? А мы не выдерживаем темпа и сможем только пробить один удар в створ ворот за 180 минут. Не случайно откатились на 70-е место в рейтинге FIFA. Саудовская Аравия на три позиции выше. Схемы схемами, а забивать надо обязательно. Побед без голов не бывает. А вот за пропущенный мяч против сборной Австрии бывший наставник «Крыльев Советов» Виктор Карпов выгнал бы с поля защитника, допустившего детскую ошибку. Что происходит снашими игроками - тут у меня нет объяснения.Надо признать, что российская сборная - среднего уровня команда. Посмотрим, конечно, насколько продуктивно она провела заключительный недельный цикл подготовки. Первая игра многое объяснит, чего мы стоим и каковы перспективы. Мне хочется увидеть у наших футболистов азарт, огонь и холодный рассудок. На поле они выходят творить. Хочу видеть в них футбольных художников. Не подведите, ребята!Я не сомневаюсь, что сборная России обыграет Саудовскую Аравию. Нельзя ее не обыграть! (Смеется.) Команда выйдет уже с другим настроем. У нас в группе атаки есть игроки, способные забивать. С Египтом и Уругваем будет сложнее.Станислав Саламович - очень сильный и позитивный человек, который мог и брови нахмурить. Но от него никогда не было негатива. С ним всегда было приятно разговаривать. Хочу пожелать ему, чтобы в сборной все получилась - и та игра, которую он хочет привить команде, и та цель, которую перед ним поставили.Понимаете, это его работа. Он - тренер. Никто не может давать ему советы - ни я, ни кто-то другой. Не могу сказать, что он что-то делает неправильно. Повторюсь, это его работа. Черчесов - сильный, он справится.