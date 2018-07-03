Сегодня станет известно, кто сыграет на «Самара Арене» 7 июля

Во вторник, 3 июля, состоятся последние матчи 1/8 финала ЧМ-2018. В Санкт-Петербурге шведы встретятся со швейцарцами, а в Москве колумбийцам будут противостоять англичане. Победители этих пар в ¼ финала сыграют на «Самара Арене» в субботу, 7 июля.Как отметил глава Самарской области Дмитрий Азаров, в нашем городе будут рады всем гостям, из какой бы страны они не приехали.- Четвертьфиналы - это абсолютный топ. Некоторые из возможных участников самарского матча нам знакомы. Колумбийцы приезжали большим количеством, и с ними было весело. Сборная Швейцарии базируется в Самарской области, и у нас есть определенная привязанность и к этой команде. Приезд Англии и Швеции будет также интересен самарцам и всем, кто будет следить за Чемпионатом мира в нашем городе.