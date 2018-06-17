Сегодня расширили зону ограничения движения в центре Самары
В воскресенье, 17 июня, на «Самара Арене» пройдёт первый матч Чемпионата мира по футболу. На стадионе сразятся сборные Коста-Рики и Сербии.
В связи с проведением матча в городе увеличили периметр ограничения движения. Изменилась и схема движения общественного транспорта. Подробности здесь.
В связи с проведением матча в городе увеличили периметр ограничения движения. Изменилась и схема движения общественного транспорта. Подробности здесь.
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