Сегодня присяжные могут огласить вердикт по делу Гошта
Накануне они получили вопросный лист и весь день провели в совещательной комнате.
Как сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на старшего помощника прокурора Самарской области Ульяну Кудинову, ближе к вечеру коллегия воспользовалась своим законным правом и взяла перерыв на прием пищи и сон. Сегодня присяжные продолжат обсуждать вердикт в совещательной комнате. Ожидается, что в течение дня может быть оглашено их решение, однако говорить об этом с абсолютной уверенностью нельзя.
После вынесения вердикта состоятся малые прения, где уже без присяжных стороны определят квалификацию преступления. Затем суд вынесет приговор.
Напомним, убийство экс-главы полиции Сызрани Андрея Гошта и членов его семьи произошло в ночь на 24 апреля. Примерно в 7 часов утра в одном из домов, расположенных в селе Ивашевка под Сызранью были обнаружены тела двух мужчин и четырех женщин с признаками насильственной смерти. Еще одна пострадавшая – 7-летняя девочка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям убийство двух и более лиц, покушение на убийство. Дело рассматривается судом присяжных по требованию обвиняемых. 30 ноября самарский областной суд сформировал коллегию присяжных, а 5 декабря началось рассмотрение дела. Процесс проходит в закрытом от прессы режиме.
В убийстве семьи полицейского обвиняются Роман Фаталиев, Ислам Бабаев, Махмадали Ахмадов и Орхан Зохрабов. В ходе расследования все они частично признали свою вину и сотрудничали со следствием, рассказав об обстоятельствах совершенного преступления.
Как сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на старшего помощника прокурора Самарской области Ульяну Кудинову, ближе к вечеру коллегия воспользовалась своим законным правом и взяла перерыв на прием пищи и сон. Сегодня присяжные продолжат обсуждать вердикт в совещательной комнате. Ожидается, что в течение дня может быть оглашено их решение, однако говорить об этом с абсолютной уверенностью нельзя.
После вынесения вердикта состоятся малые прения, где уже без присяжных стороны определят квалификацию преступления. Затем суд вынесет приговор.
Напомним, убийство экс-главы полиции Сызрани Андрея Гошта и членов его семьи произошло в ночь на 24 апреля. Примерно в 7 часов утра в одном из домов, расположенных в селе Ивашевка под Сызранью были обнаружены тела двух мужчин и четырех женщин с признаками насильственной смерти. Еще одна пострадавшая – 7-летняя девочка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям убийство двух и более лиц, покушение на убийство. Дело рассматривается судом присяжных по требованию обвиняемых. 30 ноября самарский областной суд сформировал коллегию присяжных, а 5 декабря началось рассмотрение дела. Процесс проходит в закрытом от прессы режиме.
В убийстве семьи полицейского обвиняются Роман Фаталиев, Ислам Бабаев, Махмадали Ахмадов и Орхан Зохрабов. В ходе расследования все они частично признали свою вину и сотрудничали со следствием, рассказав об обстоятельствах совершенного преступления.
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