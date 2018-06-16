Сегодня ночью в Самару приезжает сборная Сербии

Сербские футболисты прибудут в час ночи в аэропорт Курумоч, сообщил sgpress.ru источник. Напомним, что Сербия сыграет свой первый матч со сборной Коста-Рики в воскресенье, на стадионе «Самара Арена».Тем временем сербских болельщиков, как и костариканцев, уже можно встретить на фестивале болельщиков на плошади Куйбышева.