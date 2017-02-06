Сегодня ночью на борьбу с выпавшим снегом выйдут 217 единиц спецтехники

Как сообщает МП «Благоустройство», в ночную смену число уборочной техники будет увеличено до 217 единиц. Одновременно с расчисткой и вывозом снега будет осуществляться обработка противогололедными реагентами. Еще около 300 человек выйдут расчищать посадочные площадки и подходы к остановочным павильонам.Администрация города призывает автолюбителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, а также не оставлять транспортные средства вдоль обочин дорог, чтобы не создавать препятствия для уборочной техники.