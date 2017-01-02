Сегодня ночью на Мориса Тореза сгорел автомобиль

На улице Мориса Тореза в Советском районе города примерно в пять часов утра загорелся автомобиль.На тушение пожара прибыли 10 специалистов и 2 единицы спецтехники.Пламя было полностью потушено в 5:11.Какой марки был горевший автомобиль не уточняется. Причина возгорания пожара и ущерб от него устанавливается.