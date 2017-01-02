Сегодня ночью на Мориса Тореза сгорел автомобиль
Возгорание было зафиксировано сегодня ночью в Самаре.
На улице Мориса Тореза в Советском районе города примерно в пять часов утра загорелся автомобиль.
На тушение пожара прибыли 10 специалистов и 2 единицы спецтехники.
Пламя было полностью потушено в 5:11.
Какой марки был горевший автомобиль не уточняется. Причина возгорания пожара и ущерб от него устанавливается.
На улице Мориса Тореза в Советском районе города примерно в пять часов утра загорелся автомобиль.
На тушение пожара прибыли 10 специалистов и 2 единицы спецтехники.
Пламя было полностью потушено в 5:11.
Какой марки был горевший автомобиль не уточняется. Причина возгорания пожара и ущерб от него устанавливается.
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