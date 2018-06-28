Сегодня на "Самара Арене" сыграют сборные Сенегала и Колумбии
Определяются последние участники плей-офф. В группе Н турнирная ситуация запутана до предела. Сразу три команды - Японии, Сенегала (обе имеют по 4 очка) и Колумбии (3 очка) - претендуют на выход в 1/8 финала.
Сборную Сенегала - 28-е место в рейтинге FIFA - можно назвать уникальной командой. Она ни разу не становилась чемпионом на своем континенте (серебряный призер Кубка африканских наций - 2002) и всего лишь раз квалифицировалась на мировое первенство, но там умудрилась повторить лучшее для африканских сборных достижение - четвертьфиналист ЧМ-2002. Во время мундиаля базируется в Калуге, тренируется на местном стадионе «Спутник». Поклонники «львов Теранги» приедут в Самару в достаточно большом количестве. Дело в том, что президент Сенегала Маки Салл так любит футбол, что обещал помочь желающим отправиться в далекую Россию деньгами. Поддержать сборную своей исторической родины намерены и сенегальцы, массово проживающие во Франции и других европейских странах. Наверняка увидим мы и шаманов, предматчевые ритуалы которых, как считают некоторые, обеспечили Сенегалу сенсационный взлет в 2002-м. Кстати, в период проведения Чемпионата Самару посетят болельщики из 145 стран - всего более 100 тысяч иностранных гостей.
Алью Сиссе, участник славной сенегальской команды-2002, дошедшей до четвертьфинала на ЧМ, перед тем как стать главным тренером, несколько лет управлял молодежкой и с некоторыми игроками нынешней сборной поработал еще там. Он умеет развивать и использовать лучшие качества игроков. Тем более что многие из них, хотя и не звезды, пробились в сильные европейские клубы и находятся в них на виду. Поэтому команда у Сиссе играющая и сплоченная, что и доказали два предыдущих матча. Сыграли вничью (2:2) с Японией и выиграли у сборной Польши (2:1). Наибольшая опасность исходит от нападающего «Ливерпуля» Садио Мане, главной звезды сборной Сенегала.
Сборная Колумбии еще во вторник прилетела в Самару из Казани, где базируется на горнолыжном курорте «Свияжские холмы». 16-я команда мирового рейтинга FIFA по прозвищу «кофейщики» четыре года назад заставила с особым уважением относиться к себе. Их фирменный стиль - стартовать из засады. В 1962-м они таким партизанским способом едва не оглушили Уругвай. А затем забили четыре гола Льву Яшину! Превратив разгром в ничью.
В Бразилии-2014 Колумбия выиграла первые четыре матча в блистательном стиле с общим счетом 11:2. Восходящая звезда Хамес Родригес, о котором мало кто знал до начала Чемпионата, стал его лучшим бомбардиром и третьим южноамериканцем в этом амплуа за последние полвека. В нынешнем составе сборной Колумбии две звезды мирового уровня. Это атакующий полузащитник Хамес Родригес из «Баварии» и нападающий Радамель Фалькао из «Монако». Колумбийцы на ЧМ-2018 в первом матче разгромили сборную Польши (3:0), но умудрились проиграть Японии (1:2).
Осталось узнать последних счастливчиков, получающих билет на курьерский поезд в плей-офф. Но Самара не выбывает из чемпионской гонки в отличие от некоторых других городов, где уже попрощались с футбольным праздником. Впереди нас ждут еще два матча - 1/8 и 1/4 финала.
Сборную Сенегала - 28-е место в рейтинге FIFA - можно назвать уникальной командой. Она ни разу не становилась чемпионом на своем континенте (серебряный призер Кубка африканских наций - 2002) и всего лишь раз квалифицировалась на мировое первенство, но там умудрилась повторить лучшее для африканских сборных достижение - четвертьфиналист ЧМ-2002. Во время мундиаля базируется в Калуге, тренируется на местном стадионе «Спутник». Поклонники «львов Теранги» приедут в Самару в достаточно большом количестве. Дело в том, что президент Сенегала Маки Салл так любит футбол, что обещал помочь желающим отправиться в далекую Россию деньгами. Поддержать сборную своей исторической родины намерены и сенегальцы, массово проживающие во Франции и других европейских странах. Наверняка увидим мы и шаманов, предматчевые ритуалы которых, как считают некоторые, обеспечили Сенегалу сенсационный взлет в 2002-м. Кстати, в период проведения Чемпионата Самару посетят болельщики из 145 стран - всего более 100 тысяч иностранных гостей.
Алью Сиссе, участник славной сенегальской команды-2002, дошедшей до четвертьфинала на ЧМ, перед тем как стать главным тренером, несколько лет управлял молодежкой и с некоторыми игроками нынешней сборной поработал еще там. Он умеет развивать и использовать лучшие качества игроков. Тем более что многие из них, хотя и не звезды, пробились в сильные европейские клубы и находятся в них на виду. Поэтому команда у Сиссе играющая и сплоченная, что и доказали два предыдущих матча. Сыграли вничью (2:2) с Японией и выиграли у сборной Польши (2:1). Наибольшая опасность исходит от нападающего «Ливерпуля» Садио Мане, главной звезды сборной Сенегала.
Сборная Колумбии еще во вторник прилетела в Самару из Казани, где базируется на горнолыжном курорте «Свияжские холмы». 16-я команда мирового рейтинга FIFA по прозвищу «кофейщики» четыре года назад заставила с особым уважением относиться к себе. Их фирменный стиль - стартовать из засады. В 1962-м они таким партизанским способом едва не оглушили Уругвай. А затем забили четыре гола Льву Яшину! Превратив разгром в ничью.
В Бразилии-2014 Колумбия выиграла первые четыре матча в блистательном стиле с общим счетом 11:2. Восходящая звезда Хамес Родригес, о котором мало кто знал до начала Чемпионата, стал его лучшим бомбардиром и третьим южноамериканцем в этом амплуа за последние полвека. В нынешнем составе сборной Колумбии две звезды мирового уровня. Это атакующий полузащитник Хамес Родригес из «Баварии» и нападающий Радамель Фалькао из «Монако». Колумбийцы на ЧМ-2018 в первом матче разгромили сборную Польши (3:0), но умудрились проиграть Японии (1:2).
Осталось узнать последних счастливчиков, получающих билет на курьерский поезд в плей-офф. Но Самара не выбывает из чемпионской гонки в отличие от некоторых других городов, где уже попрощались с футбольным праздником. Впереди нас ждут еще два матча - 1/8 и 1/4 финала.
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