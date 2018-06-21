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Сегодня на «Самара Арене» сыграют сборные Дании и Австралии

Сегодняшние соперники, которые выйдут на изумительный газон «Самара Арены», уже провели по одной игре чемпионата. Дания на пятой (!) добавленной минуте вырвала победу у сборной Перу в Саранске.

Представители Зеленого континента уступили в Казани французам - 1:2. Если бы не видеоповторы, которые дебютируют на Чемпионате мира, все могло было сложиться иначе. Возможно, без помощи системы VAR сборная Франции вообще потерпела бы поражение. Вместо непростой, но очень важной победы, которую добыли подопечные Дидье Дешама.

Франция, напомним, один из главных фаворитов мирового форума, но поединок с австралийцами вышел для нее очень сложным. В первом тайме в равной игре команды так и не смогли поразить ворота друг друга. На 55-й минуте прорыв Антуана Гризманна к австралийским воротам закончился падением форварда в штрафной. Арбитр сначала позволил продолжить игру, но в первой же паузе обратился к VAR и, просмотрев эпизод с нескольких ракурсов на видео, уверенно указал на точку. Сам Гризманн и реализовал одиннадцатиметровый.

Правда, удержать перевес «трехцветные» не смогли. Всего через четыре минуты Самуэль Умтити высоко задрал руку при подаче австралийцев со штрафного, и мяч попал в нее, а затем и в ворота Уго Льориса с ответного пенальти (назначенного уже безо всяких просмотров). Но Франция все - таки смогла завоевать три очка, забив решающий гол на 80-й минуте встречи. Его автором стал Поль Погба, нанесший удар «парашютом» через вратаря с рикошетом от защитника. И здесь снова команде Дешама помогла VAR. Мяч после выстрела Погба ударился в перекладину, отскочил в землю и тут же попал в руки голкиперу Мэттью Райану. Однако мгновения спустя арбитр Андрес Кунья указал на центр. Судье пришел вибросигнал на его секундомер: сработало автоматическое определение взятия ворот. Мяч отскочил за линию (подобный гол, кстати, был забит в матче Колумбия - Япония). В итоге французы довели дело до победы. А ведь оба гола без VAR могли быть не засчитаны…

Накануне матча на «Самара Арене» в Курумоче приземлился чартер из Копенгагена. Поклонники сборной Дании с 1980-х годов объединены в движение «ролиганов» - антиподов хулиганов. Это слово образовано от датского «ролиг», что переводится как «тихий, спокойный». Всего на стадионе ожидается до двух тысяч «викингов». Как и костариканцы, располагаться они будут рядом с ложей прессы и по-соседству с австралийцами, каковых ожидается почти восемь тысяч.

В составе датчан, «Алой гвардии», мы увидим главную звезду сборной - Кристиана Эриксена. Известен он ненавистью к лондонскому «Челси». Этот клуб никак не решался подписать контракт с датчанином, заставляя его проходить просмотр еще и еще. На четвертый раз терпение Кристиана лопнуло, и он ушел в «Тоттенхэм», за который до сих пор с блеском выступает.

Сильная сторона датчан - верховые мячи. 35 единоборств на «втором этаже» выигрывали они в среднем за матч в отборочном турнире. Это лучший результат в Европе. В Самару датчане прилетели из Анапы, где во время Чемпионата базируются в комплексе Beton Brut Resort по соседству со стадионом «Понтос».

Австралийские фанаты прибывают в Самару на автобусах из Казани, где состоялся матч Франция - Австралия. Многие прилетят в день матча, посмотрят на игру сборной с Данией и отправятся дальше. Там же, в Казани, базируется на базе хоккейного «Ак Барса» и их футбольная сборная по прозвищу «Соккерруз» (Socceroos), что доподлинно означает: soccer - футбол, на американский манер. и kangaroo - кенгуру.

Звезда сборной - 38-летний атакующий полузащитник Тим Кэхилл из английского «Миллуолла» может встать в один ряд с великим бразильцем Пеле. Австралиец добился результата, недоступного многим выдающимся форвардам (даже Месси). Он забивал на трех чемпионатах мира подряд. В 2006-м и 2014-м - по два мяча, в 2010-м - один. Если забьет и в России - повторит достижение великих Пеле, Уве Зеелера и Мирослава Клозе. Кстати, то же самое может проделать и Криштиану Роналду - он на трех предыдуших чемпионатах мира забивал по одному голу.

Самый известный австралиец для российских любителей футбола - Люк Уилкшир, в свое время поигравший в московском «Динамо» и грозненском «Ахмате», когда тот еще назывался «Тереком». Правда, в национальную команду он не вызывается с 2014 года. Еще один австралийский сборник - Иван Франьич - играл в столичном «Торпедо». Ну как играл… Провел четыре матча. После «Торпедо», к слову, его международная карьера завершилась. Сейчас он доигрывает на родине за «Брисбен Роар».

Наставник австралийцев Берт ван Марвейк - третий голландский тренер, везущий Австралию на ЧМ. Первым был Гус Хиддинк (1/8 финала в 2006-м), вторым - Пим Вербек (3-е место в группе в 2010-м).

Прогноз на предстоящий матч дала козочка Забияка, которую назначили оракулом Чемпионата мира по футболу в Самаре. Вчера в зоопарке перед ней поставили три миски с овощами. На двух из них были флаги каждой из стран, а на третьей - ничего. Сначала Забияка побежала к миске с флагом Дании, но затем резко развернулась и пошла к «ничьей».



Дата: 21 июня 2018 , 10:57
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Автор текста: Сергей Волков
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