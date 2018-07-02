Сегодня на Фан-фесте выступит «Каша»

Площадка начнет свою работу в 16:00. В 16:05 запланировано выступление артистов Самарской государственной филармонии и Самарского академического театра оперы и балета, а в 16:55-группы «Каша».В 18:00 по самарскому времени начнется трансляция матча Мексика-Бразилия. В 20:00 состоится выступление мужского хора «Русский Формат», а в 20:50 выступит группа Хорхес Бэнд и балет «Шарм».В 22:00 по местному времени начнут транслировать матч Япония-Бельгия. В 23:50 – часовой диджей-сет.