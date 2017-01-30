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Сегодня баскетбольная «Самара» сразится с «Уралом»

Ну, и как вы думаете, кто кого одолеет на площадке «МТЛ Арены»? Никто из специалистов предсказывать итог встречи не берется.

На то есть множество причин. Последнее поражение «Самары» в домашней встрече от баскетболистов другого уральского клуба из Ревды (71:72) в минувшую пятницу настораживает. Лишь один бросок отделил наших баскетболистов от победы. Воспитанник самарского баскетбола Антон Глазунов четко исполнил на последних секундах штрафные и принес успех «Темп - СУМЗ - УГМК». Ответной атаки не последовало…

Итак, подопечные Сергея Зозулина по-прежнемузанимают третье место в турнирной таблице мужской суперлиги, но в случае неудачи могут опуститься вниз.

Константин Кадыков, защитник «Самары»:
- Получается, что ревдинцы для нас - соперник неудобный. Второй раз мы входим с ними в концовку, и второй раз они оказываются удачливее. В кубковом матче месяц назад мы проиграли им два очка, сейчас - одно. Хотели взять реванш за ту игру, но не получилось. Безусловно, нам не хватило немного удачи. Пару раз отбиться, пару раз забить... Вот я, например, в концовке промазал «свой» мяч из-под кольца. Где-то по чуть-чуть недобрали - это и вылилось в поражение в одно очко.

Александр Полинкевич, тренер «Самары»:
- Играем с «Темпом» второй раз за месяц. И снова смазали концовку. Игра была равной, но удача второй раз подряд улыбается гостям. Будем смотреть видео, разбираться, чего нам не хватило - где-то допустили ошибки, не выполнили тренерскую установку...

Виктор Заряжко, защитник «Темп-СУМЗ-УГМК»:
- Испытываю только положительные эмоции после матча. Первый раз в этом сезоне я играл в «Самаре» за «Рязань», и тогда мы крупно проиграли. Потом был матч на Кубок России. Я только пришел в команду, прошло всего три дня, а нам нужно было обязательно выигрывать. И мы выиграли. Нам и сейчас нужно выигрывать каждый матч, чтобы попадать в плей-офф. Поэтому для нас каждая игра - особенная. И нет разницы - против «Самары» мы играем, одного из лидеров турнира, или «Рязани», которая идет на последнем месте. И это уже третья наша победа подряд. Хотел сегодня увидеть своего хорошего товарища, Сергея Топорова из «Самары», но он травмировался и не играл. А в остальном настраивался как обычно - только на победу.

Олег Мелещенко, главный тренер «Темп-СУМЗ-УГМК»:
- Мы находимся в такой ситуации, что проигрывать нам никак нельзя - нам нужно в плей-офф. Поэтому на каждую игру мы настраиваемся, как на последний бой. А сегодня так получилось, что и удача была на нашей стороне: вполне могла выиграть и «Самара». «Самара» - один из лидеров нашей Суперлиги, но, если сравнивать статистические показатели - во всем примерное равенство, разве что мы чуть лучше бросали трехочковые. Для нас эта победа очень важна. Я очень рад, что удалось победить «Самару» в Самаре - это очень сложно. Если мы выйдем в плей-офф, не хотелось бы вновь встречаться с «Самарой». А какого-то особого секрета побед над вашей командой у нас нет. И Сергей Александрович - очень грамотный тренер, и с составом у вас тоже, видимо, есть некоторые проблемы: Сергей Топоров не играл, из-за фолов не доиграл матч Алексей Зозулин...

Сегодня матч «Самара» - «Урал» состоится в МТЛ Арене в 19.00. Вход свободный.

Самара - Темп-СУМЗ-УГМК - 71:72 (15:17, 20:16, 17:16, 19:23)
Самара: Фидий (14), Зозулин (11), Головин (8), Корчагин (8), Минченко (0) - с.п., Жуканенко (13), Кадыков (10), Числов (5), Иванов (2), Чеваренков, Оленев.
Темп-СУМЗ-УГМК: Заряжко (16), Караулов (13), Павлов (9), Глазунов (8), Каленов (0) - с.п., Бревнов (10), Поляков (9), Артешин (4), Федюшин (3), Глазырин, Аннаев, Качанко.
Самара. 27 января. МТЛ Арена.
Дата: 30 января 2017 , 09:48
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Автор текста: Сергей Волков
Автор фото: Сергей Волков
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