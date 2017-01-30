Сегодня баскетбольная «Самара» сразится с «Уралом»
Ну, и как вы думаете, кто кого одолеет на площадке «МТЛ Арены»? Никто из специалистов предсказывать итог встречи не берется.
На то есть множество причин. Последнее поражение «Самары» в домашней встрече от баскетболистов другого уральского клуба из Ревды (71:72) в минувшую пятницу настораживает. Лишь один бросок отделил наших баскетболистов от победы. Воспитанник самарского баскетбола Антон Глазунов четко исполнил на последних секундах штрафные и принес успех «Темп - СУМЗ - УГМК». Ответной атаки не последовало…
Итак, подопечные Сергея Зозулина по-прежнемузанимают третье место в турнирной таблице мужской суперлиги, но в случае неудачи могут опуститься вниз.
Константин Кадыков, защитник «Самары»:
- Получается, что ревдинцы для нас - соперник неудобный. Второй раз мы входим с ними в концовку, и второй раз они оказываются удачливее. В кубковом матче месяц назад мы проиграли им два очка, сейчас - одно. Хотели взять реванш за ту игру, но не получилось. Безусловно, нам не хватило немного удачи. Пару раз отбиться, пару раз забить... Вот я, например, в концовке промазал «свой» мяч из-под кольца. Где-то по чуть-чуть недобрали - это и вылилось в поражение в одно очко.
Александр Полинкевич, тренер «Самары»:
- Играем с «Темпом» второй раз за месяц. И снова смазали концовку. Игра была равной, но удача второй раз подряд улыбается гостям. Будем смотреть видео, разбираться, чего нам не хватило - где-то допустили ошибки, не выполнили тренерскую установку...
Виктор Заряжко, защитник «Темп-СУМЗ-УГМК»:
- Испытываю только положительные эмоции после матча. Первый раз в этом сезоне я играл в «Самаре» за «Рязань», и тогда мы крупно проиграли. Потом был матч на Кубок России. Я только пришел в команду, прошло всего три дня, а нам нужно было обязательно выигрывать. И мы выиграли. Нам и сейчас нужно выигрывать каждый матч, чтобы попадать в плей-офф. Поэтому для нас каждая игра - особенная. И нет разницы - против «Самары» мы играем, одного из лидеров турнира, или «Рязани», которая идет на последнем месте. И это уже третья наша победа подряд. Хотел сегодня увидеть своего хорошего товарища, Сергея Топорова из «Самары», но он травмировался и не играл. А в остальном настраивался как обычно - только на победу.
Олег Мелещенко, главный тренер «Темп-СУМЗ-УГМК»:
- Мы находимся в такой ситуации, что проигрывать нам никак нельзя - нам нужно в плей-офф. Поэтому на каждую игру мы настраиваемся, как на последний бой. А сегодня так получилось, что и удача была на нашей стороне: вполне могла выиграть и «Самара». «Самара» - один из лидеров нашей Суперлиги, но, если сравнивать статистические показатели - во всем примерное равенство, разве что мы чуть лучше бросали трехочковые. Для нас эта победа очень важна. Я очень рад, что удалось победить «Самару» в Самаре - это очень сложно. Если мы выйдем в плей-офф, не хотелось бы вновь встречаться с «Самарой». А какого-то особого секрета побед над вашей командой у нас нет. И Сергей Александрович - очень грамотный тренер, и с составом у вас тоже, видимо, есть некоторые проблемы: Сергей Топоров не играл, из-за фолов не доиграл матч Алексей Зозулин...
Сегодня матч «Самара» - «Урал» состоится в МТЛ Арене в 19.00. Вход свободный.
Самара - Темп-СУМЗ-УГМК - 71:72 (15:17, 20:16, 17:16, 19:23)
Самара: Фидий (14), Зозулин (11), Головин (8), Корчагин (8), Минченко (0) - с.п., Жуканенко (13), Кадыков (10), Числов (5), Иванов (2), Чеваренков, Оленев.
Темп-СУМЗ-УГМК: Заряжко (16), Караулов (13), Павлов (9), Глазунов (8), Каленов (0) - с.п., Бревнов (10), Поляков (9), Артешин (4), Федюшин (3), Глазырин, Аннаев, Качанко.
Самара. 27 января. МТЛ Арена.
На то есть множество причин. Последнее поражение «Самары» в домашней встрече от баскетболистов другого уральского клуба из Ревды (71:72) в минувшую пятницу настораживает. Лишь один бросок отделил наших баскетболистов от победы. Воспитанник самарского баскетбола Антон Глазунов четко исполнил на последних секундах штрафные и принес успех «Темп - СУМЗ - УГМК». Ответной атаки не последовало…
Итак, подопечные Сергея Зозулина по-прежнемузанимают третье место в турнирной таблице мужской суперлиги, но в случае неудачи могут опуститься вниз.
Константин Кадыков, защитник «Самары»:
- Получается, что ревдинцы для нас - соперник неудобный. Второй раз мы входим с ними в концовку, и второй раз они оказываются удачливее. В кубковом матче месяц назад мы проиграли им два очка, сейчас - одно. Хотели взять реванш за ту игру, но не получилось. Безусловно, нам не хватило немного удачи. Пару раз отбиться, пару раз забить... Вот я, например, в концовке промазал «свой» мяч из-под кольца. Где-то по чуть-чуть недобрали - это и вылилось в поражение в одно очко.
Александр Полинкевич, тренер «Самары»:
- Играем с «Темпом» второй раз за месяц. И снова смазали концовку. Игра была равной, но удача второй раз подряд улыбается гостям. Будем смотреть видео, разбираться, чего нам не хватило - где-то допустили ошибки, не выполнили тренерскую установку...
Виктор Заряжко, защитник «Темп-СУМЗ-УГМК»:
- Испытываю только положительные эмоции после матча. Первый раз в этом сезоне я играл в «Самаре» за «Рязань», и тогда мы крупно проиграли. Потом был матч на Кубок России. Я только пришел в команду, прошло всего три дня, а нам нужно было обязательно выигрывать. И мы выиграли. Нам и сейчас нужно выигрывать каждый матч, чтобы попадать в плей-офф. Поэтому для нас каждая игра - особенная. И нет разницы - против «Самары» мы играем, одного из лидеров турнира, или «Рязани», которая идет на последнем месте. И это уже третья наша победа подряд. Хотел сегодня увидеть своего хорошего товарища, Сергея Топорова из «Самары», но он травмировался и не играл. А в остальном настраивался как обычно - только на победу.
Олег Мелещенко, главный тренер «Темп-СУМЗ-УГМК»:
- Мы находимся в такой ситуации, что проигрывать нам никак нельзя - нам нужно в плей-офф. Поэтому на каждую игру мы настраиваемся, как на последний бой. А сегодня так получилось, что и удача была на нашей стороне: вполне могла выиграть и «Самара». «Самара» - один из лидеров нашей Суперлиги, но, если сравнивать статистические показатели - во всем примерное равенство, разве что мы чуть лучше бросали трехочковые. Для нас эта победа очень важна. Я очень рад, что удалось победить «Самару» в Самаре - это очень сложно. Если мы выйдем в плей-офф, не хотелось бы вновь встречаться с «Самарой». А какого-то особого секрета побед над вашей командой у нас нет. И Сергей Александрович - очень грамотный тренер, и с составом у вас тоже, видимо, есть некоторые проблемы: Сергей Топоров не играл, из-за фолов не доиграл матч Алексей Зозулин...
Сегодня матч «Самара» - «Урал» состоится в МТЛ Арене в 19.00. Вход свободный.
Самара - Темп-СУМЗ-УГМК - 71:72 (15:17, 20:16, 17:16, 19:23)
Самара: Фидий (14), Зозулин (11), Головин (8), Корчагин (8), Минченко (0) - с.п., Жуканенко (13), Кадыков (10), Числов (5), Иванов (2), Чеваренков, Оленев.
Темп-СУМЗ-УГМК: Заряжко (16), Караулов (13), Павлов (9), Глазунов (8), Каленов (0) - с.п., Бревнов (10), Поляков (9), Артешин (4), Федюшин (3), Глазырин, Аннаев, Качанко.
Самара. 27 января. МТЛ Арена.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
30 января 2017
104
30 января 2017
97
30 января 2017
136
30 января 2017
87
30 января 2017
109
30 января 2017
946
30 января 2017
100
30 января 2017 , 15:00
34
Больше ста юных лыжников в воскресенье вышли на старт соревнований, посвященных 75-летию...
30 января 2017 , 14:45
104
Конкурс на право заключения концессионного соглашения на создание...
30 января 2017 , 14:07
97
Несмотря на то, что регистрация кандидатов в волонтеры Оргкомитета «Россия-2018»...
30 января 2017 , 13:58
136
Авария произошла вчера в 18:35 на улице Стара-Загоре в Кировском районе.
30 января 2017 , 13:36
87
23-й фестиваль «Золотая Маска» пройдет в Москве в феврале-апреле 2017 года.
30 января 2017 , 13:27
109
2 февраля в 18:00 в Самарском художественном музее представят новый проект известного самарского...
30 января 2017 , 13:17
165
В минувшую пятницу прокурор попросил суд приговорить двух предполагаемых угонщиков -...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
30
31
1
2
3
4
5
29 января 2017
7043
1
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
19 января 2017
4879
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
26 января 2017
4569
6
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
18 января 2017
3728
1
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
17 января 2017
1100
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ.
11 января 2017
836
Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
19 января 2017
1051
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному празднику - Дню российской пе...
6 января 2017
807
Как сообщает сызранское «КТВ-Луч», сначала молодой человек развлекался, управляя...