Сегодня «Крылья Советов» завершают второй тренировочный сбор в Турции

Утренний матч с армянским «Алашкертом» сорвался, поэтому волжанам пришлось играть только вечером с самой титулованной командой Молдавии и действующим чемпионом страны - «Шерифом». С ней самарцы встречались ровно десять лет назад на Кипре (1:1).Напомним, что из «Шерифа» начинали свой путь к футбольным вершинам нигериец Чиди Одиа (выступал за ЦСКА), Александр Ерохин (ныне игрок «Ростова» и сборной России). А кого-то судьба сводила и с «Крыльями Советов». Защитник Жозе Надсон выступал за «Шериф» шесть лет (с 2006 по 2011) и был в чемпионате Молдавии одним из лучших в своем амплуа (144 игры и 14 голов). Задолго до него дорожку из «Шерифа» в «Крылья» проторил грузин Давид Муджири, выступавший за клуб из Тирасполя в конце 90-х – начале 2000-х. Как не вспомнить и молдавского защитника Александра Епуряну, который также поиграл как за наш клуб, так и за «Шериф».Сегодня «Крылья Советов» возвращаются в Москву. После кратковременного перерыва они вновь прибудут в Белек, где с 11 по 25 февраля пройдет третий, заключительный сбор. 16 февраля наши спортсмены проведут контрольную игру с узбекским «Пахтакором», который занимает пятое место место в чемпионате Узбекистана. 20 февраля «Крылья» встретятся с питерским «Тосно», занимающим второе место в первенстве ФНЛ. Свой третий матч на заключительном турецком сборе наша команда проведет против минского «Динамо». Игра с бронзовыми призерами чемпионата Белоруссии состоится 23 февраля.Напомним, что 5 марта «Крылья Советов» начинают весеннюю часть чемпионата страны домашней встречей со столичным «Локомотивом».Бадибанга, 36'; Кврзич, 50'.Лория, Ятченко (Зотов, 67'), Чочиев, Бато (Божин, 65'), Надсон, Таранов, Родич (Зинков, 63'), Гаджибеков (Цвейба, 65'), Башкиров (Визнович, 63'), Паскуато, Корниленко (Садик, 46').Кошелев, Балима, Савич, Потырнике, Жардан, Яхая ( Джабби, 65'), Брезовец, Гынсарь ( Оанча, 65'), Бадибанга ( Розгонюк, 80'), Кврзич ( Кэрунту, 88'), Рикардиньо ( Бондаренко, 61') ( Кайманов, 76').Епуряну, 40 (0:1). Гусин, 53 (1:1).: Макаров (Лобос, 52), Ангбва (Шевченко, 70), Лагиевка (Швецов, 46), Бут (Кисси, 75), Бранко (Тихонов, 79), Леилтон (Трифонов, 46), Ковба (Муджири, 46), Гусин (Будников, 55), Бобер (Шпаков, 70), Медведев (Сквернюк,46), Топич (Васильев, 77).