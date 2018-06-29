Сегодня Фан-фест на площади Куйбышева будет закрыт

В субботу, 30 июня, площадка фестиваля болельщиков начнёт свою работу в 16:00. После музыкальной программы в 18:00 по самарскому времени из Казани начнётся трансляция матча Франция - Аргентина. Затем для всех желающих пройдёт развлекательная программа, бит бокс и вело-шоу, выступление силачей «Русские витязи», а в 22:00 начнётся матч Уругвай-Португалия из Сочи. С 23:45 часовой диджей-сет.В воскресенье, 1 июля, работа Фестиваля болельщиков также начнётся в 16:00 с музыкальной программы, которая окончится в 16:45.В 18:00 по самарскому времени начнут транслировать матч Россия-Испания.В 20:10 запланировано выступление группы «Fernandez Band», а в 21:00-группы «Куйбышев».В 22:00 состоится трансляция матча Хорватия-Дания из Нижнего Новгорода.В 23:50 начнётся часовой диджей-сет.