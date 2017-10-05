Сделай свой шаг, мечтатель!
Большинство россиян считают себя мечтателями, говорится в совместном исследовании ВЦИОМ и Jacobs. Таковыми себя назвали 77% респондентов. На способность мечтать не влияет ни материальное положение, ни пол, ни возраст, ни место жительства.
При этом россиянам присуща уверенность в своих силах и боевой настрой. Исполнение мечты зависит только от собственных усилий - с этим согласны 60% людей, у которых она есть. Но даже те, кто рассчитывает на внешние обстоятельства, не опускают руки. В общей сложности 79% респондентов признались, что прилагают усилия для осуществления заветной мечты. Всего 7% опрошенных считают, что их тормозит собственная лень или характер. При этом каждый пятый не видит на своем пути никаких препятствий.
У 59% мечтателей есть источник вдохновения, главный из которых семья. ВЦИОМ и Jacobs выяснили, что близкие вдохновляют 75% аудитории на пути к реализации заветного желания. Уже 120 лет Jacobs – кофе, который пьют с близкими, вдохновляет сделать самый главный шаг к мечте – первый. Для этого бренд не только наполняет день ароматом, но и проводит кампании, которые напоминают людям об их истинных стремлениях, о том, как важно мечтать с открытыми глазами.
До 9 октября на сайте jacobscoffee.ru любой желающий может принять участие в розыгрыше кружек из заМЕЧТАтельной коллекции. На каждой чашке – одна мечта. Jacobs Monarch предлагает найти свою и никогда с ней больше не расставаться. Цель бренда – вдохновить каждого на преодоление всех препятствий на пути к своей заветной мечте. Порой для этого достаточно одного шага.
На правах рекламы.
При этом россиянам присуща уверенность в своих силах и боевой настрой. Исполнение мечты зависит только от собственных усилий - с этим согласны 60% людей, у которых она есть. Но даже те, кто рассчитывает на внешние обстоятельства, не опускают руки. В общей сложности 79% респондентов признались, что прилагают усилия для осуществления заветной мечты. Всего 7% опрошенных считают, что их тормозит собственная лень или характер. При этом каждый пятый не видит на своем пути никаких препятствий.
У 59% мечтателей есть источник вдохновения, главный из которых семья. ВЦИОМ и Jacobs выяснили, что близкие вдохновляют 75% аудитории на пути к реализации заветного желания. Уже 120 лет Jacobs – кофе, который пьют с близкими, вдохновляет сделать самый главный шаг к мечте – первый. Для этого бренд не только наполняет день ароматом, но и проводит кампании, которые напоминают людям об их истинных стремлениях, о том, как важно мечтать с открытыми глазами.
До 9 октября на сайте jacobscoffee.ru любой желающий может принять участие в розыгрыше кружек из заМЕЧТАтельной коллекции. На каждой чашке – одна мечта. Jacobs Monarch предлагает найти свою и никогда с ней больше не расставаться. Цель бренда – вдохновить каждого на преодоление всех препятствий на пути к своей заветной мечте. Порой для этого достаточно одного шага.
На правах рекламы.
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