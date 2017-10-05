Счета СОФЖИ арестовали
Согласно позиции фонда, причиной стали действия одного из подрядчиков - ООО «С.И.Т.И.».
Известно, что в 2014 году фонд приступил к строительству на территории района «Южный город» проекта «СОФЖИзнь на юге Самары». Планировалось до ноября 2015 года построить почти 56 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса с чистовой отделкой.
Застройщиком одного из кварталов с общей площадью 34 тысячи квадратных метров стала компания «С.И.Т.И.». Однако в ходе работ подрядчик нарушил сроки по договору более чем на 1,5 года, в результате чего фактический ввод объекта в эксплуатацию состоялся в апреле этого года.
«Фонд был вынужден выплачивать компенсации дольщикам не только из-за срыва сроков, но и из-за низкого качества выполненных работ. Фонд понес дополнительные расходы по осуществлению экспертиз и устранению выявленных недостатков», - говорится в сообщении организации.
Поскольку генподрядчик до конца не устранил все замечания по объекту, фонд не перечислил итоговое вознаграждение целиком, ожидая выполнения генподрядчиком всех своих обязательств.
Однако «С.И.Т.И.» обратился в Арбитражный суд Самарской области с требованием о взыскании остатка по договору генподряда с СОФЖИ в сумме 43 млн рублей. 2 августа этого года суд отказал компании в удовлетворении требований, мотивируя это тем, что истцу необходимо выполнить полностью свои обязательства по договору. Но уже 21 сентября это решение было отменено, и с СОФЖИ в пользу ООО «С.И.Т.И.» было взыскано 43 млн рублей. Сейчас СОФЖИ пытается обжаловать данное решение.
27 сентября Арбитражным судом Самарской области выписан исполнительный лист. В соответствии с законом, у СОФЖИ было время для добровольного исполнения требований. Однако уже на следующий день, 28 сентября, в банки-партнеры СОФЖИ поступили постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на денежные средства СОФЖИ на расчетных счетах. На них, в том числе, размещены бюджетные средства, предназначенные для выплаты субсидий молодым учителям, молодым педагогам и другим категориям.
Отметим, что областной минстрой намерен активно добиваться справедливости и возобновления работы фонда, а также вести работу по привлечению недобросовестного подрядчика к ответственности.
На момент выхода материала комментарий в ООО «С.И.Т.И.» получить не удалось.
Известно, что в 2014 году фонд приступил к строительству на территории района «Южный город» проекта «СОФЖИзнь на юге Самары». Планировалось до ноября 2015 года построить почти 56 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса с чистовой отделкой.
Застройщиком одного из кварталов с общей площадью 34 тысячи квадратных метров стала компания «С.И.Т.И.». Однако в ходе работ подрядчик нарушил сроки по договору более чем на 1,5 года, в результате чего фактический ввод объекта в эксплуатацию состоялся в апреле этого года.
«Фонд был вынужден выплачивать компенсации дольщикам не только из-за срыва сроков, но и из-за низкого качества выполненных работ. Фонд понес дополнительные расходы по осуществлению экспертиз и устранению выявленных недостатков», - говорится в сообщении организации.
Поскольку генподрядчик до конца не устранил все замечания по объекту, фонд не перечислил итоговое вознаграждение целиком, ожидая выполнения генподрядчиком всех своих обязательств.
Однако «С.И.Т.И.» обратился в Арбитражный суд Самарской области с требованием о взыскании остатка по договору генподряда с СОФЖИ в сумме 43 млн рублей. 2 августа этого года суд отказал компании в удовлетворении требований, мотивируя это тем, что истцу необходимо выполнить полностью свои обязательства по договору. Но уже 21 сентября это решение было отменено, и с СОФЖИ в пользу ООО «С.И.Т.И.» было взыскано 43 млн рублей. Сейчас СОФЖИ пытается обжаловать данное решение.
27 сентября Арбитражным судом Самарской области выписан исполнительный лист. В соответствии с законом, у СОФЖИ было время для добровольного исполнения требований. Однако уже на следующий день, 28 сентября, в банки-партнеры СОФЖИ поступили постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на денежные средства СОФЖИ на расчетных счетах. На них, в том числе, размещены бюджетные средства, предназначенные для выплаты субсидий молодым учителям, молодым педагогам и другим категориям.
Отметим, что областной минстрой намерен активно добиваться справедливости и возобновления работы фонда, а также вести работу по привлечению недобросовестного подрядчика к ответственности.
На момент выхода материала комментарий в ООО «С.И.Т.И.» получить не удалось.
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