Сборная Самары обыграла австралийцев в товарищеском матче

От нашего города на поле вышли ветераны клуба «Крылья Советов», команда «Маяк», победители любительских соревнований Самары «Локомотив», а также работники предприятий и госучреждений. Старт играм дал глава региона Дмитрий Азаров. От имени болельщиков Австралии участников поприветствовал один из лидеров сообщества Fanatics.