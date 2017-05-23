Сборная Самарской области стала призером спортивно-туристского лагеря «Туриада-2017»
Ребята получили путевку на Всероссийский фестиваль спортивного туризма в Сочи.
В пятницу, 19 мая, заместитель полпреда Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин посетил спортивно-туристский лагерь «Туриада» и принял участие в церемонии его закрытия. Игорь Паньшин встретился с участниками лагеря, увидел показательные соревнования по пешеходному и велотуризму и осмотрел объекты лагеря.
В этот же день заместитель полпреда Президента провел круглый стол по развитию в регионах ПФО водного туризма, отметив его важность в воспитании у детей и молодежи любви к родной природе и в формировании навыков правильного поведения в природных условиях.
Выступая на церемонии закрытия лагеря, Игорь Паньшин отметил достижения, которых удалось добиться за время проведения «Туриады»:
- Количество занимающихся спортивным туризмом увеличилось на 11%, а также более чем в 2 раза возросло число участников, имеющих спортивные разряды и звания, - сообщил заместитель полпреда.
В завершение мероприятия Игорь Паньшин и врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев наградили победителей и призеров «Туриады-2017». Команда Самарской области в общекомандном зачете заняла второе место, третье досталось команде Удмуртской Республики, а победителем стала команда Республики Марий Эл. Победители и призеры «Туриады-2017» получили путевку на Всероссийский фестиваль спортивного туризма.
Напомним, в этом году на «Туриаду» приехали почти 700 участников из всех регионов ПФО – победители региональных спортивно-туристских слетов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом. В рамках программы лагеря состоялось первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму. Соревнования проходили в следующих основных дисциплинах: пешеходные, водные и велосипедные дистанции, «маршруты».
В конкурсную программу по познавательному туризму вошли видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье», конкурсы по разработке межрегиональных туристских маршрутов, брэйн-ринг на туристскую тематику, конкурс бардовской песни «Музыка сердец».
В пятницу, 19 мая, заместитель полпреда Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин посетил спортивно-туристский лагерь «Туриада» и принял участие в церемонии его закрытия. Игорь Паньшин встретился с участниками лагеря, увидел показательные соревнования по пешеходному и велотуризму и осмотрел объекты лагеря.
В этот же день заместитель полпреда Президента провел круглый стол по развитию в регионах ПФО водного туризма, отметив его важность в воспитании у детей и молодежи любви к родной природе и в формировании навыков правильного поведения в природных условиях.
Выступая на церемонии закрытия лагеря, Игорь Паньшин отметил достижения, которых удалось добиться за время проведения «Туриады»:
- Количество занимающихся спортивным туризмом увеличилось на 11%, а также более чем в 2 раза возросло число участников, имеющих спортивные разряды и звания, - сообщил заместитель полпреда.
В завершение мероприятия Игорь Паньшин и врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев наградили победителей и призеров «Туриады-2017». Команда Самарской области в общекомандном зачете заняла второе место, третье досталось команде Удмуртской Республики, а победителем стала команда Республики Марий Эл. Победители и призеры «Туриады-2017» получили путевку на Всероссийский фестиваль спортивного туризма.
Напомним, в этом году на «Туриаду» приехали почти 700 участников из всех регионов ПФО – победители региональных спортивно-туристских слетов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом. В рамках программы лагеря состоялось первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму. Соревнования проходили в следующих основных дисциплинах: пешеходные, водные и велосипедные дистанции, «маршруты».
В конкурсную программу по познавательному туризму вошли видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье», конкурсы по разработке межрегиональных туристских маршрутов, брэйн-ринг на туристскую тематику, конкурс бардовской песни «Музыка сердец».
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
22 мая 2017
248
22 мая 2017
188
22 мая 2017
954
22 мая 2017
887
4
22 мая 2017
134
22 мая 2017
264
22 мая 2017 , 21:20
248
Продолжаются работы по ремонту дороги и восстановлению благоустройства.
22 мая 2017 , 21:17
188
В городе продолжается обустройство гостевых маршрутов к Чемпионату мира.
22 мая 2017 , 21:11
954
Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора...
22 мая 2017 , 21:01
341
Они пройдут с 23 по 26 мая в рамках проекта «Здоровая Самара».
22 мая 2017 , 20:30
124
Ребята получили путевку на Всероссийский фестиваль спортивного туризма в Сочи.
22 мая 2017 , 19:30
149
Она начнет работать во вторник, 23 мая, в 13:00 в музее им. Алабина.
22 мая 2017 , 16:55
887
Мужчина, рыбачивший, несмотря на нерестовый запрет на добычу водных биоресурсов, был...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
28 апреля 2017
5847
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
5409
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
25 апреля 2017
3949
1
Такая информация сегодня была озвучена на пресс-конференции в «Самарской газете».
9 мая 2017
3769
1
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области. ...
5 мая 2017
879
2
Что общего может быть у космооперы от киностудии «Марвел» и популярными у домохозяек...
6 мая 2017
504
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
5 мая 2017
765
6 мая отмечается Весенний день астрономии – праздник, который обычно выпадает на...
10 мая 2017
2936
5
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей.