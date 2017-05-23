Сборная Самарской области стала призером спортивно-туристского лагеря «Туриада-2017»

Ребята получили путевку на Всероссийский фестиваль спортивного туризма в Сочи.



В пятницу, 19 мая, заместитель полпреда Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин посетил спортивно-туристский лагерь «Туриада» и принял участие в церемонии его закрытия. Игорь Паньшин встретился с участниками лагеря, увидел показательные соревнования по пешеходному и велотуризму и осмотрел объекты лагеря.



В этот же день заместитель полпреда Президента провел круглый стол по развитию в регионах ПФО водного туризма, отметив его важность в воспитании у детей и молодежи любви к родной природе и в формировании навыков правильного поведения в природных условиях.



Выступая на церемонии закрытия лагеря, Игорь Паньшин отметил достижения, которых удалось добиться за время проведения «Туриады»:



- Количество занимающихся спортивным туризмом увеличилось на 11%, а также более чем в 2 раза возросло число участников, имеющих спортивные разряды и звания, - сообщил заместитель полпреда.



В завершение мероприятия Игорь Паньшин и врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев наградили победителей и призеров «Туриады-2017». Команда Самарской области в общекомандном зачете заняла второе место, третье досталось команде Удмуртской Республики, а победителем стала команда Республики Марий Эл. Победители и призеры «Туриады-2017» получили путевку на Всероссийский фестиваль спортивного туризма.



Напомним, в этом году на «Туриаду» приехали почти 700 участников из всех регионов ПФО – победители региональных спортивно-туристских слетов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом. В рамках программы лагеря состоялось первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму. Соревнования проходили в следующих основных дисциплинах: пешеходные, водные и велосипедные дистанции, «маршруты».



В конкурсную программу по познавательному туризму вошли видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье», конкурсы по разработке межрегиональных туристских маршрутов, брэйн-ринг на туристскую тематику, конкурс бардовской песни «Музыка сердец».