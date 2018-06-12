Сборная Швейцарии прибыла в Тольятти

В понедельник, 11 июня, в самарском аэпропорту совершил посадку самолет с футболистами сборной Швейцарии. Из "Курумоча" они отправились в Тольятти, где команда будет жить и тренироваться во время Чемпионата мира. Об этом сообщают представители оргкомитета-2018.Следующими командами, которые прибудут в Самарскую область, станут сборные Сербии и Коста-Рики. Они откроют игровую программу ЧМ-2018 в нашем городе. Матч состоится в воскресенье, 17 июня.